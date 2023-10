Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Eén wijziging springt in het oog

Feyenoord hervat zaterdagavond de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Als we gaan kijken naar de vermoedelijke opstelling, zien we dat Arne Slot weinig verrassende wisselingen in petto heeft. Eén belangrijke wijziging springt daarentegen wél direct in het oog.

Zo keert Justin Bijlow terug in het Rotterdamse doel. De keeper was enkele maanden absent wegens een polsblessure en moest vervangen worden door Timon Wellenreuther. De Duitse stand-in presteerde naar behoren, maar zal dus terug verhuizen naar de reservebank. Bijlow kwam dit seizoen alleen nog maar in actie tijdens de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0).

Gernot Trauner ontbreekt zaterdagavond op het wedstrijdformulier van Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw vervangen gaan worden door Bart Nieuwkoop, zo meldt het Algemeen Dagblad. Nieuwkoop was twee weken geleden, tegen PEC Zwolle (0-2 zege) ook al de vervanger van Trauner.

Dit betekent dat Lutsharel Geertruida het centrale duo vormt met David Hancko. Nieuwkoop start zodoende op zijn vertrouwde positie als rechtsback. Verder lijkt het erop dat Slot geen verrassende wisselingen gaat doen in zijn basisopstelling.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.