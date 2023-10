Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Naast Santiago Giménez nog een Champions League-debutant

en staan woensdagavond vermoedelijk voor hun Champions League-debuut. Feyenoord neemt het dan in de eigen Kuip op tegen Lazio in de jacht op de tweede driepunter van dit Europese seizoen. Arne Slot ziet waarschijnlijk ook een andere sterkhouder terugkeren in de wedstrijdselectie.

Giménez ontbrak de eerste twee Champions League-duels (tegen Celtic en Átletico Madrid) wegens een schorsing die hij vorig seizoen in de Europa League-kwartfinale tegen AS Roma opliep. De spitspositie werd zodoende ingevuld door Ayase Ueda. De Japanner verhuist door de terugkeer van Giménez zo goed als zeker weer naar de reservebank, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Ook Bijlow speelde nog niet in de Champions League. De doelman liep in de beginfase van dit seizoen een polsblessure op en moest enkele maanden aan zich voorbij laten gaan. Timon Wellenreuther was zijn vervanger en voldeed uitstekend, maar Slot is duidelijk en kiest voor Bijlow als zijn ‘nummer één’. Verder lijkt het erop dat Yankuba Minteh, net als tegen Átletico Madrid, op de bank zal zitten.

De aanvaller wordt vervanger door middenvelder Ramiz Zerrouki. Vermoedelijk zal Calvin Stengs hierdoor naar de rechtsbuitenpositie worden geschoven en Zerrouki naar het middenveld. Deze tactische aanpassingen deed Slot ook al tegen Átletico en dat pakte goed uit. Gernot Trauner is ook nog niet fit voor de Champions League-kraker.

Een andere opsteker voor Slot is dat Luka Ivanusec vermoedelijk fit genoeg is om terug te keren in de wedstrijdselectie. Of de van Dinamo Zagreb overgekomen aanvaller ook in actie gaat komen in nog de vraag.

Vermoedelijke opstelling:

Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Paixão