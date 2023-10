Verontwaardiging over opmerkelijk besluit Rogier Meijer: 'Dit soort dingen doe je gewoon niet'

De beslissing van NEC-trainer Rogier Meijer om komend weekend op de bank te houden tegen Almere City kan niet op de goedkeuring van Valentijn Driessen rekenen. De 34-jarige keeper is hersteld van een blessure die hem de voorbije twee Eredivisie-wedstrijden kostte, maar wordt door Meijer komend weekend nog niet ingezet.

Tegenover De Gelderlander onthulde Meijer eerder op de vrijdag dat in het duel met Almere City opnieuw een basisplaats is weggelegd voor Robin Roefs, die ook tegen Vitesse (1-3) en sc Heerenveen (1-1) plaatsnam onder de lat. "Jasper heeft alleen deze week meegetraind. Ik vind dat hij eerst wat meer ritme moet opdoen op de training en dan kijken we verder" sprak de oefenmeester tegenover de lokale krant, waarbij hij ook aanstipte dat Roefs het bij absentie van de 65-voudig Oranje-international 'goed' had gekeept.

Driessen vindt het echter niet kunnen dat Cillessen genoegen moet nemen met een reserverol terwijl hij wel weer speelklaar is. "Ik denk dat die trainer hier echt geen goede beurt mee maakt", zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick Off. "Het was echt niet zo dat die jongen (Roefs, red.) niet te passeren viel, terwijl Cillessen zich vaak genoeg bewezen heeft", aldus Driessen.

Daarbij is de situatie in Nijmegen bepaald niet vergelijkbaar met die bij Feyenoord, waar Justin Bijlow komend weekend zijn rentree gaat maken waardoor Timon Wellenreuther na negen basisplaatsen op rij weer naar de bank verhuist. "Als je ziet hoe Arne Slot daarmee omgaat, daar staan de nummer één en de nummer twee gewoon vast." In Nijmegen is dat echter niet het geval, vindt Driessen: "Cillessen heeft weleens onder een bal door gedoken, maar dat zag ik deze jongen ook doen in de laatste minuten tegen Heerenveen. Dus ik begrijp het niet zo goed."

Mike Verweij valt hem bij: "Dit zegt ook wel iets over de status van Slot en de status van Rogier Meijer, dat is wat mij betreft net zo'n uitvinder als Sjors Ultee", aldus de journalist. Ook Verweij vindt niet dat Meijer om de ervaren sluitpost heen kan: "Dit soort dingen doe je gewoon niet, en zeker niet met iemand met de staat van dienst als Jasper Cillessen. Hij is fit of hij is niet fit, en als hij fit is moet je hem gewoon opstellen", besluit Verweij.