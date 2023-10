Slot komt met goed en slecht nieuws uit ziekenboeg van Feyenoord

Feyenoord moet het bij de hervatting van de Eredivisie stellen zonder en . Blessureleed houdt het tweetal zaterdagavond aan de kant tegen Vitesse. keert daarentegen terug onder de lat.

Arne Slot heeft naar eigen zeggen iedereen heel teruggekregen na de interlandperiode. "Maar niet iedereen is fit, want Luka Ivanusec is nog steeds geblesseerd en Gernot Trauner is de piekbelastingen die hij achter elkaar heeft gehad niet goed doorgekomen. Hij zal er morgen niet bij zijn", aldus Slot vrijdag tijdens de persconferentie.

Goed nieuws is dat Bijlow wel weer inzetbaar is. "Hij start morgen. Ik denk ook dat hij verwacht had dat hij weer zou gaan keepen, aangezien ik er nooit een geheim van heb gemaakt dat hij onze eerste keeper is. Hij is fit, oogt fris en heeft volgens mij heel veel zin om weer te gaan keepen."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse wordt zaterdagavond in De Kuip gespeeld en gaat om 21.00 uur van start. De Rotterdamse club bezet voorafgaand aan de hervatting van de Eredivisie de vierde plaats, terwijl Vitesse elfde staat.