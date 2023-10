Verwachte opstelling Ajax: Steijn voert één noodgedwongen wijziging door

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft woensdagavond tijdens zijn perspraatje in de aanloop naar het treffen met AEK Athene in de Europa League verklapt dat zijn rentree maakt in de basiself. De zomeraanwinst is de vervanger van , die in de eerste groepswedstrijd tegen Olympique Marseille tweemaal geel en dus rood kreeg.

Sven Mislintat baarde in de afgelopen transferwindow opzien door Branco van den Bommen en Benjamin Tahirovic al in een vroegtijdig stadium naar Amsterdam te halen. Vooral de komst van Tahirovic kwam voor veel Ajacieden als een verrassing. De middenvelder uit Bosnië en Herzegovina kwam over van AS Roma en speelde zich al snel in de basiself van Steijn. Tahirovic verscheen ook in het eerste Europa League-duel met Olympique Marseille aan de aftrap, maar zakte in de eerste helft door het ijs en werd in de rust uit zijn lijden verlost.

Artikel gaat verder onder video

De zomeraanwinst werd vervangen door Vos. De jonge middenvelder uit de Amsterdamse jeugdopleiding maakte weliswaar een goede indruk, maar moest vlak voor tijd wel met tweemaal geel en dus rood het veld verlaten. Een paar dagen later kreeg hij in De Klassieker tegen Feyenoord vanaf het begin het vertrouwen van Steijn en ook in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk verscheen hij aan de aftrap. Tahirovic kwam in beide wedstrijden niet in actie, maar is donderdagavond op bezoek bij AEK Athene dus de vervanger van Vos.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Tahirovic, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn