Verwachte opstelling PSV: Bosz voert twee wijzigingen door tegen RC Lens

PSV speelt dinsdagavond het cruciale uitduel tegen RC Lens in de Champions League. Willen de Eindhovenaren nog zicht houden op overwintering in het miljardenbal, dan zal de ploeg van trainer Peter Bosz minimaal een punt - maar uiteraard liever drie - moeten meenemen uit Noord-Frankrijk. Naar verwachting zal de oefenmeester twee wijzigingen in zijn basiselftal doorvoeren ten opzichte van de met 3-1 gewonnen Eredivisiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard.

Na twee speelronden staat PSV door een ruime nederlaag bij Arsenal (4-0) en een gelijkspel in eigen huis tegen Sevilla (2-2) met een punt onderaan in groep B. Omdat Lens, de tegenstander van dinsdagavond, vorige speelronde verrassend drie punten pakte tegen Arsenal, gaan de in eigen land kwakkelende Fransen met vier uit twee aan kop. Arsenal volgt met drie punten op de tweede plek, Sevilla speelde twee keer gelijk en heeft dus een puntje meer dan PSV, waardoor de Spanjaarden als nummer drie van de groep aan de derde speeldag beginnen.

Artikel gaat verder onder video

PSV speelde zeker zaterdag zeker niet de beste negentig minuten van het seizoen, maar won wel verdiend met 3-1 van Fortuna. Bosz baalde na afloop vooral van de late tegentreffer van Kaj Sierhuis: de spits mocht in blessuretijd vanaf elf meter aanleggen en faalde oog in oog met doelman Walter Benítez niet. "Daar kan ik echt doodziek van zijn", sprak de coach na afloop in gesprek met ESPN. "Benítez die een bal over de voet liet gaan, een paar ballen die werden ingeleverd, Malik Tillman loopt te laat mee. Hij valt mooi, maar het is allemaal onnodig", benoemde hij twee spelers die een negatief aandeel hadden in het late verspelen van 'de nul'.

Tegen Lens is Benítez uiteraard opnieuw van de partij. Voor hem kiest Bosz volgens clubwatcher Rik Elfrink voor een nieuwe naam in de viermansdefensie: Sergiño Dest mag naar verwachting wederom ten koste van Patrick van Aanholt starten als linksback. Jordan Teze, André Ramalho en Olivier Boscagli completeren de verdediging, mede door de blessure die aanwinst Armel Bella-Kotchap nog altijd langs de kant houdt. Op het middenveld voert Bosz naar verwachting eveneens een wijziging door. Joey Veerman en Jerdy Schouten behouden hun plaats, maar Guus Til (tegen Fortuna nog goed voor de openingstreffer) zal volgens Elfrink door eerdergenoemde Tillman worden vervangen. Voorin houdt Bosz volgens Elfrink vast aan dezelfde drie die zaterdag ook begonnen: Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano. Laatstgenoemde speelt omdat Noa Lang eveneens nog niet hersteld is.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano