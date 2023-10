Vitesse en Excelsior vergeten te scoren en koesteren puntje in GelreDome

Vitesse en Excelsior hebben de zaterdagavond afgesloten met een saai gelijkspel. In het GelreDome slaagden beide ploegen er niet in om het net te vinden. Zodoende stond er na negentig minuten een teleurstellende 0-0 eindstand op het scorebord in Arnhem.

Excelsior begon vol vertrouwen en kreeg al snel een mogelijkheid via ex-Vitessenaar Nikolas Agrafiotis. De spits van de Rotterdammers maakten dit seizoen al vijf doelpunten, maar kwam in de beginfase net tekort om de 0-1 achter Eloy Room te werken. Aan de overkant kwam Excelsior met de schrik vrij toen scheidsrechter Joey Kooij naar de stip wees na een ongelukkige handsbal van Casper Widell. Daar kan de verdediger echter dermate weinig aan doen dat Kooij, na het bekijken van de beelden, besloot de beslissing terug te draaien.

Dat was ook meteen het enige moment van sensatie voor het doel van Excelsior. De bezoekers hadden de wedstrijd onder controle en zagen voor de rust dat Vitesse er eigenlijk maar weinig zin in leek te hebben. De gastheer kwam dan ook goed weg met een 0-0 ruststand. Couhaib Driouech was de meest dreigende speler van de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen. De jeugdinternational van Marokko schoot eerst in kansrijke positie naast. Even later was zijn inzet een heel stuk beter, maar lag Room in de korte hoek goed in de weg.

Na de thee kwam Vitesse een stuk beter voor de dag. De thuisploeg speelde nog altijd niet groots, maar wist wel meer kansen bij elkaar te voetballen. Joel Voelkerling Persson, Melle Meulensteen en Million Manhoef namen allemaal het doel van Stijn van Gassel onder vuur. De goalie van Excelsior hield zijn ploeg in het eerste gedeelte van de tweede helft knap op de been met uitstekende reddingen. Aan de overkant moest Room ineens handelend optreden toen er vanuit een corner bijna werd gescoord door de gasten uit Rotterdam.

In de slotfase ging Vitesse iets meer dan Excelsior op zoek naar de openingstreffer. Die viel nog bijna toen Manhoef de mee opgestoomde Mica Pinto vond. Van Gassel was echter scherp en voorkwam dat Excelsior met legen handen terug naar Kralingen moest. De Limburgse goalie deed dat vervolgens nog meer eens dunnetjes over op een inzet van Marco van Ginkel. Aan de overkant was Lazaros Lamprou namens Excelsior ook nog bijna verantwoordelijk voor drie punten, maar beide ploegen moesten genoegen nemen met een gelijkspel.