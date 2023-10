'Vitesse moet heel snel met plan-B komen, wil het niet helemaal verdwijnen'

Vitesse zou er verstandig aan doen een plan-B op te stellen voor het geval de overname door de Common Group van Coley Parry niet wordt goedgekeurd door de KNVB. Doen de Arnhemmers dat niet, dan moet zelfs gevreesd worden dat de club helemaal gaat verdwijnen uit het betaald voetbal.

Dat zou Herman van Veenendaal, oud-speler, -bestuurslid, -scout én -investeerder via Vrienden van Vitesse, hebben laten doorschemeren in gesprek met Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns. De club is inmiddels dertien maanden bezig de overname door Parry langs de licentiecommissie van de KNVB te loodsen, maar in de podcast Kick Off van eerdergenoemde krant stelt Valentijn Driessen dat van de Amerikaan weinig goeds te verwachten valt, áls de overname al doorgaat.

Artikel gaat verder onder video

"Voor een 'normale' overname heeft de licentiecommissie maar drie tot zes maanden nodig, maar dit duurt nu al dertien maanden. En dat betekent dat er gewoon stront aan de knikker is", zegt Driessen. Het afhaken van een belangrijke investeerder in de Common Group zou bovendien een grote klap zijn voor de overnameplannen van Parry.

"ADO Den Haag en Roda JC hadden al 'nee' tegen Parry gezegd", zegt Mike Verweij. Dat wordt door Driessen beaamd, de chef voetbal geeft bovendien een voorbeeld van een plan dat de Amerikaan in Kerkrade zou hebben gehad. "Ze hebben ook een club in België in eigendom (Patro Eisden, red.), die ligt vlakbij Roda. Hij zag een kans om geld te maken door de medische staf van beide clubs in elkaar te schuiven, dus één dokter, één fysio. Als je denkt dat de bedrijfstak op die manier in elkaar steekt, dan ben je een luchtfietser", stelt Driessen dan ook.