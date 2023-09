Woest Vitesse haalt uit naar 'trage' KNVB: 'Zitten in houdgreep'

Vitesse-directeur Peter Rovers heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken bij de KNVB. De voetbalbond neemt nu al maanden de tijd om de overname door de Amerikaan Coley Parry goed te keuren.

Na de Russische inval in Oekraïne ligt Vitesse extra onder een vergrootglas; de huidige grootaandeelhouder Valeri Ojf heeft immers de Russische nationaliteit. Hij besloot zijn belang in de club dan ook van de hand te doen, maar de KNVB houdt de overname door Parrey vooralsnog tegen. In gesprek met Omroep Gelderland spreekt Rovers van "een lange zit". En die doet de club bepaald geen goed.

Eerder deze week kwam naar buiten dat huisbankier ING om opheldering zou hebben gevraagd over de relatie tussen Vitesse en Rusland; temeer omdat de club in het verleden gefinancierd zou zijn met geld van voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Rovers vindt dat er niet zoveel aan de hand is als de berichtgeving doet suggereren: "Bedrijven met een Russische eigenaar liggen nu eenmaal onder een vergrootglas. We informeren ING zo goed mogelijk. Het wachten op goedkeuring vanuit de KNVB compliceert alles hierbij", wijst hij terug naar de voetbalbond.

Rovers hoopt dan ook dat de licentiecommissie op korte termijn met de langverwachte goedkeuring komt. "Het wordt hoog tijd dat er duidelijkheid komt. Recent hebben we opnieuw ons ongenoegen over de trage gang van zaken geuit richting de KNVB. Het voelt inmiddels alsof we in een houdgreep zitten waar wij heel graag uit willen, maar waarvoor we wel hulp van de KNVB nodig hebben", aldus Rovers.