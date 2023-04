'Abramovich stak 117 miljoen in Vitesse, blijkt uit gelekte papieren'

Roman Abramovich zou vanaf 2010 zo'n 117 miljoen euro hebben gestoken in Vitesse. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit gelekte documenten. De KNVB deed tot twee keer toe onderzoek naar financiële banden tussen de voormalig Chelsea-eigenaar en de Arnhemmers, maar kon toen geen bewijs vinden voor een directe band tussen de Rus en de Nederlandse club.

De krant baseert zich op documenten die onder de noemer The Oligarch Files zijn uitgelekt bij MeritServus, een service provider op Cyprus. Volgens The Guardian blijkt daaruit onder meer dat Abramovich in het geheim de een bedrag van 'ten minste 117 miljoen euro' in de overname van Vitesse door de Georgiër Merab Jordania stak. 'De overname verliep via een serie bedrijven in ondoorzichtige belastingparadijzen', schrijft de krant.

Jordania en zijn opvolger Alexander Chigirinsky hebben altijd ontkend dat zij geld van Abramovich in de club staken. Wel leek Jordania zich in 2014, een jaar nadat hij terugtrad als eigenaar, te verspreken toen hij zei dat Vitesse niet sterk genoeg mocht worden omdat "Londen dat niet wilde". Daarmee leek hij te impliceren dat Vitesse zich van Chelsea cq. Abramovich niet mocht plaatsen voor de Champions League. Het is binnen de UEFA-reglementen immers niet toegestaan dat een persoon meerdere clubs in die competitie bezit, of een beslissende stem heeft in het beleid.

De KNVB opende naar aanleiding van die uitspraken voor de tweede keer een onderzoek naar de banden tussen Abramovich en Vitesse, maar moest opnieuw concluderen dat er 'geen aanwijzingen' waren dat Chelsea directe zeggenschap had bij de Arnhemse club. Uit de nu opgedoken documenten zou dus blijken dat die zeggenschap er wel degelijk was.