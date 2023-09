Nieuwe bedreiging voor continuïteit Vitesse dreigt: ING trekt aan de bel

Een mogelijke volgende dreiging voor Vitesse dient zich aan, nu huisbankier ING bij de Arnhemse club aan de bel heeft getrokken. ING gaat op korte termijn met de Gelderse club om tafel om inzicht te krijgen in onder meer de financiële situatie van de club.

Met dat nieuws pakt De Telegraaf donderdagochtend uit. Volgens de ochtendkrant heeft ING de afgelopen periode meerdere informatieverzoeken gedaan om inzicht te krijgen in de financiële handelingen van de club. Vervolgens is er nu een bijeenkomst belegd. ING heeft de nodige vragen en willen onder meer weten in hoeverre de Arnhemmers nog Russische connecties hebben?

Artikel gaat verder onder video

Sinds 2010 was Vitesse als club in Russische handen, maar dat stopte de inval van Rusland in Oekraïne. Toen had Vitesse met de Amerikaan Coley Parry een nieuwe eigenaar in het vizier, maar die overname is door de licentiecommissie van de KNVB nog niet goedgekeurd.

Dat ING met de Gelderse club om tafel wil, kan voor problemen zorgen. De Telegraaf schrijft namelijk dat het zou kunnen gebeuren dat ING de bankrelatie met Vitesse gaat stopzetten: 'Dat zou de club in een uiterst complexe situatie brengen, omdat het onmogelijk is om in deze tijd een bedrijf te runnen als je niet de beschikking hebt over een bankrekening', valt er te lezen. Het is een mogelijke nieuwe bedreiging voor de club.