Voorbereiding van Ajax verstoord: 'Dat hoort er allemaal bij in Zuid-Europa'

Ajax heeft een wat kortere voorbereiding gehad op de wedstrijd tegen AEK Athene dan de bedoeling was. De ploeg van Maurice Steijn arriveerde later in de OPAP Arena in Athene. Het tijdstip van de aftrap blijft wel 18.45 uur.

“Het ging niet helemaal goed met de politiebegeleiding onderweg. Dat hoort er allemaal bij in Zuid-Europa”, zegt Steijn voor de camera van ESPN. Hij wordt daarna gevraagd naar de aspecten waarin de spelers van Ajax zich kunnen ontwikkelen. “Ze moeten in alles groeien, daar zijn we allemaal van overtuigd. Dat kan pas als je vastigheden hebt, als je afspraken nakomt en de speelwijze duidelijk is.”

“Dat zijn we nu wat later dan normaal erin aan het slijpen”, legt de geplaagde trainer uit. “In het begin hebben we veel gewisseld, ook noodgedwongen. Het is nog steeds niet zo dat deze tien of elf namen de komende weken altijd op het formulier zullen staan. Dat moeten ze zelf iedere keer afdwingen. Maar heel veel veranderingen wil ik de komende tijd niet doorvoeren.”