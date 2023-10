Vrees voor afgelasting FC Utrecht - Ajax: 'Die gaat niet door, hoor'

Het is nog maar de vraag of de 'degradatiekraker' tussen FC Utrecht en Ajax van komende zondag wel doorgang kan vinden. In de podcast Kick Off van De Telegraaf speculeren chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij over een mogelijke streep door het duel tussen de nummers zestien en achttien van de Eredivisie.

Het treffen tussen de Utrechters en de Amsterdammers is sowieso een beladen duel, waarin de Amsterdammers het traditioneel lastig hebben. De editie van komend weekeinde krijgt door de oorlog die gaande is tussen Israël en Hamas echter een extra beladen dimensie. Driessen vreest daardoor dat de wedstrijd daardoor helemaal niet gespeeld kan worden: "Die gaat niet door, hoor."

Dat heeft alles te maken met de inzet van politie die zowel rond de wedstrijd in Stadion Galgenwaard als bij protesten tegen Israël (of voor de Palestijnse zaak) nodig is, maakt Driessen duidelijk. "Er kan een hele hoop misgaan bij die wedstrijd, of er ook een protest is weet ik niet", legt hij uit. De kans lijkt echter wel aanwezig dat het daarop uitdraait als Israël de komende dagen inderdaad van start gaat met het aangekondigde grondoffensief in Gaza.

"Het Hamas, Hamas, Joden aan het gas klinkt bij iedere wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax vanuit het Utrecht-vak", vervolgt Driessen. "En nu heb je een heel stadion, als die ertoe besluiten om dat met z'n allen uit hun mond te krijgen dan wordt de wedstrijd stilgelegd", vervolgt Driessen. "En als ze aanwijzingen hebben dat het fout gaan, dan kan dat al vooraf betekenen dat Sharon Dijksma (de burgemeester van Utrecht, red.) zegt: Ik kan de veiligheid niet garanderen, dus ik laat deze wedstrijd aan ons voorbij gaan, die streep ik door."