Walging om ‘nare actie’ van Kenneth Taylor tijdens PSV - Ajax: ‘Hij is een lul met vingers’

Ajax verloor zondagmiddag in Eindhoven met 5-2 van PSV. Dat bij de Amsterdammers de negentig minuten volmaakte, mag volgens veel voetballiefhebbers een wonder genoemd worden.

Door met name supporters van PSV wordt na het spectaculair verlopen duel in het Philips Stadion online een moment in de eerste helft uitgelicht waarbij Taylor betrokken was. De middenvelder van Ajax belandde bij een hoge bal in duel met Joey Veerman en plaatste daarbij de noppen van zijn voetbalschoen in de knieholte van de PSV’er.

Taylor kwam ervan af zonder kaart. Dat leidt op social media tot verbijstering onder veel voetballiefhebbers. Zij trekken de parallel met de rode kaart die PSV’er Armando Obispo in februari van dit kalenderjaar kreeg tegen Feyenoord.

Obispo werd toen voor een vergelijkbaar incident, waarbij hij de noppen in het been van Feyenoord-spits Santiago Giménez zette, op aanraden van de videoscheidsrechter (VAR) van het veld gestuurd door Danny Makkelie. Saillant detail: Makkelie had zondag ook de leiding bij PSV - Ajax.