Wesley Sneijder gefrustreerd door berichtgeving over Steijn: 'Als ik hen was, dan zou ik ermee stoppen'

Wesley Sneijder heeft dinsdagavond gereageerd op het artikel van het Algemeen Dagblad waarin wordt gesuggereerd dat Maurice Steijn gedurende zijn periode als Ajax-trainer contact had met oud-spelers van de club. Hoewel de krant in het artikel geen namen noemt, zag Sneijder zich genoodzaakt om te ontkennen dat hij door Steijn dingen ‘ingefluisterd’ kreeg.

Steijn is al weken, zo niet maanden onderwerp van gesprek. De Hagenaar begon een paar maanden geleden met hoge verwachtingen aan zijn avontuur bij Ajax, maar de Amsterdammers maakten maandag bekend dat hij niet langer voor de groep staat. Ajax is bezig aan een dramatisch seizoen. De nummer drie van de afgelopen jaargang haalde slechts vijf punten uit de eerste zeven competitieduels en staat daarmee op de zeventiende plaats in de Eredivisie. De kritiek op Steijn nam na de thuisnederlaag tegen AZ (1-2) al flink toe en zijn positie was na de verliespartij in Utrecht (4-3) al helemaal niet meer te houden.

Artikel gaat verder onder video

Een groot deel van de Ajax-aanhang reageerde opgelucht op het nieuws dat Steijn niet langer de eindverantwoordelijk ie, maar veel oud-spelers van de club begrijpen weinig tot niks van de gang van zaken in Amsterdam. Sneijder, bijvoorbeeld. De voormalig Oranje-international zei zondag na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht dat Steijn ‘heel weinig’ aan de huidige situatie in Amsterdam kan doen en het ‘te makkelijk’ zou vinden als de oefenmeester de schuld zou krijgen. Een dag later was het huwelijk tussen Ajax en Steijn over. Ajax-watcher Johan Inan schreef een uitgebreid artikel over het opstappen van Steijn, waarin hij onder meer stelt dat hij oud-spelers van Ajax ‘influisterde’.

Hoe en wat precies, wordt in het artikel niet duidelijk. “Ik heb het natuurlijk ook gelezen. Daar is natuurlijk 0,0 van waar”, reageerde Sneijder dinsdagavond op RTL7. “Althans, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben niet onder de indruk van dat soort dingen. Als er echt mensen naar mij toe zullen komen, of in dit geval Maurice, om te vragen of ik hem zou willen ondersteunen daarin; daar ben ik niet gevoelig voor. Sinds ik hier op televisie een beetje mijn mening moet geven, dan geef ik die mening ook en dat wil ik oprecht doen. Als het nou over John Heitinga gaat of Dirk Kuyt, dan vind ik dat je daar gewoon een eerlijke mening over moet geven.”

Sneijder staat nog steeds achter zijn mening over de gang van zaken in de Johan Cruijff ArenA, maar betreurt het artikel in het AD. “Het is vervelend dat dit soort figuren dan weer dingen gaan lopen roepen. Daar hebben ze in het verleden al problemen mee gehad, dus als ik hen was, dan zou ik ermee stoppen. Zij weten niet hoe mijn gesprekken met Steijn verlopen zijn of hoe vaak ik met hem koffie heb gedronken. Ik blijf nog steeds bij mijn standpunt dat het op dit moment een hele vreemde manier is. En natuurlijk, het is de wet van de voetballerij. Als de resultaten niet goed zijn en je staat met Ajax op de zeventiende plek, dan is het logisch dat de trainer daar uiteindelijk verantwoordelijk voor wordt gesteld.”

Contact met Steijn

De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale vertelt tevens dat hij Steijn ‘natuurlijk’ even heeft gesproken na het nieuws van maandag. “We moeten wel gewoon bij de kern blijven. Het gaat nergens over dat een krant dit nu allemaal weer gaat suggereren. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik weet zeker dat ook Rafael daar niet gevoelig voor is.” Rafael van der Vaart heeft het de afgelopen dagen eveneens opgenomen voor Steijn.