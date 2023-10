Zakaria Bakkali ontvangt excuses: 'Het was verschrikkelijk dom, ik was te gehypet'

heeft zijn excuses aangeboden aan . De nummer 10 van Sparta Rotterdam beging zaterdagavond in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) een forse overtreding op Bakkali en incasseerde een rode kaart van scheidsrechter Sander van der Eijk.

Verschueren maakte in de 64ste minuut de 2-0 en werd drie minuten later weggestuurd. Hij denkt dat beide momenten met elkaar te maken hebben. "Het was verschrikkelijk dom. Ik was gewoon te enthousiast. Ik was een beetje gehypet. Ik had net het doelpunt gemaakt en de sfeer was goed. Ik zat gewoon lekker in de wedstrijd en de duels. Dan wil je elke bal winnen, maar dit was oerdom van mezelf. Ik kan mezelf voor m’n kop slaan", geeft de Belg toe aan ESPN.

Verschueren had meteen het gevoel dat hij rood zou krijgen. "Gelukkig houd ik m’n benen laag en raak ik hem onder op z’n voet", voegt hij toe. "Ik heb mijn excuses aangeboden aan hem. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het is natuurlijk ook een Belg. Ik weet ook hoe zijn verleden is geweest (Bakkali kampte in zijn carrière met meerdere forse blessures, red.). Het is gewoon heel dom. Dit moet gewoon uit mij. Gelukkig kon hij de wedstrijd uitspelen."

De vraag is nu hoe hoog de schorsing zal zijn. Verslaggever Hans Kraay junior zet in op één wedstrijd. "Ik hoop het", zegt Verschueren, die alvast lessen heeft getrokken voor na zijn terugkeer. "Na die goal had ik gewoon even diep moeten ademhalen en me moeten focussen op de wedstrijd."

De overtreding van Verschueren is te bekijken op de Instagram-pagina van de NOS.