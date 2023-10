Sparta Rotterdam bezorgt Henk Fraser teleurstellende terugkeer op Het Kasteel

Sparta Rotterdam heeft de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk omgezet in een overwinning. Dankzij doelpunten Tobias Lauritsen (strafschop) en Arno Verschueren werd het 2-0 op Het Kasteel. Verschueren kreeg halverwege de tweede helft een rode kaart, maar het RKC van voormalig Sparta-trainer Henk Fraser kon niet terugkomen in de wedstrijd. Voor Sparta kwam een einde aan een reeks van drie wedstrijden zonder overwinning.

Behalve Fraser keerden ook Michiel Kramer, Aaron Meijers, Geert Arend Roorda en Adil Auassar terug op het oude nest. Zij zagen Sparta aanvallend uit de startblokken schieten. Lauritsen had met een luchtje van buitenspel deze aanvangsfase kunnen belonen, maar de spits, die zo moeizaam zijn doelpunten binnenschiet dit seizoen, vond RKC-doelman Jeroen Houwen op zijn weg. Het was direct het laatste Spartaanse gevaar voor geruime tijd. RKC reorganiseerde zichzelf en wist het duel te neutraliseren tot een wedstrijd die zich vooral rondom de middenlijn afspeelde. Shawn Adewoye was na een Waalwijkse corner plots wel dichtbij de 1-0, maar de verdediger is geen spits en dat bleek ook uit zijn inzet.

Artikel gaat verder onder video

Het venijn leek zich in de staart te bevinden. Bart Vriends kopte namens Sparta nipt langs de paal, waarna Denilho Cleonise de 1-0 voor de gasten had moeten maken, maar hij wist een Rotterdams defensief misverstand niet af te straffen. Houwen leek een foutje wel te moeten bekopen met een penalty tegen, maar de duikeling van Joshua Kitolano bleek na het bekijken van de VAR-beelden toneelspel.

Geen toneelspel in de 55e minuut. Een handsbal van Yassin Oukili bleek binnen de eigen zestienmeter te zijn, waarna Lauritsen het buitenkansje vanaf de strafschopstip benutte. Zijn eerste doelpunt sinds eind augustus. Als aangever was de spits een tiental minuten later belangrijk. Een vlijmscherpe counter werd door Verschueren vervolgens afgerond. Dat de doelpuntenmaker twee minuten later het veld moest verlaten met een totaal onnodige rode kaart was voor RKC een welkome opsteker. Helaas wisten de Waalwijkers dat opgedane voordeel niet te benutten. Sparta bleef eenvoudig overeind en had zelfs via invaller Charles-Andrea Brym de score kunnen uitbreiden. De RKC-kansjes kwamen te laat. Andermaal Adewoye had de score kunnen verkleinen, maar liet dat na.

Daarmee wist Sparta een welkome en verdiende zege te begroeten en steeg het naar een gedeelde vijfde plaats in de rangschikking. Het moeilijke scorende RKC kijkt voorzichtig naar beneden, waar Utrecht, Ajax en Volendam de geelblauwen nog kan naderen.