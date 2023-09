Sparta door vroege primeur Verschueren verdiend langs Vitesse

Sparta heeft na het gelijkspel bij NEC (1-1) en de nederlaag bij AZ (2-0) zondag weer eens drie punten weten te pakken in de Eredivisie. Op eigen veld was de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk met 1-0 te sterk voor Vitesse door een vroege treffer van . Het was de eerste seizoenstreffer van de Belg.

Op het zonnige Kasteel was het al snel Vitesse dat tot het eerste schot van de wedstrijd kwam. Kacper Kozlowski ontving de bal op een gunstige positie, maar schoot vervolgens ongecontroleerd over. Niet veel later was het de beurt aan Sparta om voor het eerst gevaarlijk te worden. Saito ontving de bal op de rand van het stafschopgebied en zag dat teamgenoot Arno Verschueren er beter voor stond. De Belg maakte met een slimme beweging meer ruimte voor zichzelf en schoot met een verwoestende knal laag in de verre hoek: 1-0. Na het doelpunt in de beginfase van de wedstijd was het aan Vitesse om tot een antwoord te komen. Toch slaagde de ploeg van Phillip Cocu er niet in om gevaarlijk te worden en was het Sparta dat de volgende kansen kreeg.

Na een kwartier spelen was het bijna Verschueren die voor zijn tweede van de middag kon tekenen. Na wederom een pass van Saito wist de middenvelder van dichtbij dit keer de bal niet tussen de palen te krijgen. Hierna bleef Sparta vervolgens aandringen en dit resulteerde dan ook snel in nog meer kansen voor de thuisclub. Opnieuw was het Verschueren die na een vlotte combinatie in het midden van het doel op Eloy Room stuitte. Vlak na dit moment moest Amine Boutrah van Vitesse na een ongelukkige botsing het veld per brancard verlaten. Ook dit zat dus niet mee voor de Arnhemmers, die ook al Mathijs Tielemans in de warming-up zagen uitvallen. Na ruim een half uur spelen was het weer Sparta dat kansen kreeg. Pelle Clement schoot van afstand over, terwijl niet veel later Tobias Lauritsen net een voetlengte te kort kwam om vanuit een gunstige positie te kunnen schieten. In het laatste kwartier van de wedstrijd werden beide ploegen niet meer gevaarlijk. Sparta nam wat gas terug en Vitesse bleek net als in de laatste drie wedstrijd in de Eredivisie moeilijk tot grote kansen te komen.

Al na enkele minuten spelen in de tweede helft moest Saito geblesseerd het veld verlaten met een ogenschijnlijke hamstringblessure. Een flinke aderlating voor Sparta, dat de smaakmaker misschien voor meerdere weken moet missen. In de fase die volgde leek Sparta de creativiteit van de Japanner te missen en kwam het minder snel tot kansen dan in de eerste helft. Toch kwam er binnen het eerste kwartier na rust een goede mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Een goede voorzet kwam voor de voeten van Clement, die hard op de lat schoot. Dit bleek het startsein van een reeks schoten van de thuisploeg, die allemaal werden geblokt door de verdediging van Vitesse. Niet veel later leek Joshua Gaston Kitolano dan toch de 2-0 te gaan maken. Na een doeltrap van Nick Olij kwam de bal terecht voor de voeten van de Noorse middenvelder. Hij kreeg de bal op een gelukkige manier over doelman Room in het doel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het laatste kwart van de wedstrijd begon Sparta wat in te zakken en beperkte het zich meer tot verdedigen. Vitesse probeerde de druk op te voeren, maar slaagde er te weinig in om tot kansen te komen. Net als vorig jaar liet Sparta zien verdedigend goed te staan en raakte het niet in paniek. Behalve een buitenspeldoelpunt van Sparta in de blessuretijd, werden beide ploegen niet meer gevaarlijk. Dit was voornamelijk typerend voor het elftal van Vitesse, waar er nauwelijks sprake was van een slotoffensief.

Sparta mag volgende week het goede resultaat een vervolg proberen te gaan geven tijdens de Rotterdamse derby. In het Van Donge & De Roo Stadion zal Excelsior de Spartanen ontvangen. Voor Vitesse staat er komende woensdagavond een inhaalwedstrijd op het programma. Uit bij het nog foutloze FC Twente zullen zij goed voor de dag moeten komen om met een positief resultaat terug te kunnen keren naar Arnhem.