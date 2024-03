AZ geeft zege op Ajax geen passend vervolg en morst punten op Het Kasteel

AZ is er zaterdagavond niet in geslaagd de zege op Ajax van vorige week een passend vervolg te geven tegen Sparta Rotterdam: 1-1. zette de Alkmaarders in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar een kwartier voor tijd kopte de gelijkmaker tegen de touwen na een afgemeten voorzet van Charles-Andreas Brym, die op dat moment koud in het veld stond.

Na de overwinning op Ajax (2-0) wilde AZ haar opmars graag voortzetten tegen Sparta. Bij de Rotterdammers is er de afgelopen weken juist de klad ingekomen, want uit de laatste zes duels werden slechts vier punten gepakt. Bij de Kasteelheren verscheen Jonathan de Guzmán weer in de basis na zijn schorsing, terwijl Riechedley Bazoer aan de andere zijde wegens een suspensie juist ontbrak. Hij werd vervangen door Alexandre Penetra, die in de openingsminuten veelvuldig aan de bal kwam. De Alkmaarders combineerden rustig en loerden op de ruimte achter de Spartaanse defensie.

Artikel gaat verder onder video

Die ruimte werd al snel gevonden, maar Vangelis Pavlidis schoot vanuit een lastige hoek in het zijnet. Even later was er een kans voor oud-Spartaan Sven Mijnans, maar ook zijn poging belandde niet tussen de palen. Vervolgens was de thuisploeg aan zet, maar na een handige hakbal van Tobias Lauritsen schoof Koki Saito de bal eenvoudig in de handen van Mathew Ryan. Het was exemplarisch voor het Sparta van de laatste weken: soms goed voetbal, maar een gebrek aan afrondingsvermogen. Bovendien maakte Lauritsen als ‘kapstokspits’ soms de verkeerde keuzes, waardoor de ploeg van Rijsdijk vaak niet eens tot een poging kwam.

AZ had door sterk druk te zetten het leeuwendeel van het balbezit en benutte de ruimte op de vleugels goed. De wisselwerking tussen Ruben van Bommel en David Møller Wolfe zorgde in eerste instantie voor de nodige aanvalspogingen via de linkerflank, maar dit doofde al gauw weer uit. Op een poging van Pavlidis na creëerden de Alkmaarders geen kansen, waardoor het spel gezapig oogde. In minuut vijfentwintig werd hier echter verandering in gebracht. Mijnans verplaatste het spel vanuit het centrum snel naar de rechterkant, waar Sugawara niet twijfelde en de bal hard binnenschoot.

Hier leek de thuisploeg even van geschrokken, maar na verloop van tijd nam het Spartaanse gevaar weer toe. Een schot van Djevencio van der Kust werd rakelings over getikt, terwijl Shunsuke Mito een paar goede acties liet zien. AZ liet de bal ondertussen rustig rondgaan, zette Sparta veelvuldig vroeg vast en combineerde goed, maar voor rust leidde dit niet tot verdere mogelijkheden. Na een klein uur was Pavlidis heel dicht bij een tweede treffer, maar met een snelle reflex ranselde Nick Olij de bal uit zijn doel.

Doelpuntenmaker Sugawara was wegens een blessure inmiddels gewisseld voor de 20-jarige Finn Stam, die in zijn eerste duel bij de wedstrijdselectie gelijk zijn debuut maakte. Hij speelde veelal op eigen helft, maar ondanks een toenemend percentage balbezit droogden de Sparta-kansen langzaam op. AZ profiteerde ondertussen van de grotere ruimtes, alhoewel inzetten van Pavlidis (geblokt) en Van Bommel (naast) nog geen doel bereikten. Even later liet Lauritsen toch nog even van zich horen, maar zijn kopbal werd door Ryan gepareerd.

De Australische doelman had echter geen afdoende antwoord op de kopstoot van Verschueren. De Belgische middenvelder was het eindstation van een aanval via invallers Pelle Clement en Charles-Andreas Brym. In de slotfase gingen beide ploegen vervolgens op zoek naar de winnende treffer. AZ maakte daar het meeste aanspraak op. Zo draaide Lequincio Zeefuik na een scherpe voorzet handig weg, maar joeg de lange spits de bal vervolgens over. Een treffer viel echter niet meer, waardoor de Alkmaarders duur puntenverlies leidden.