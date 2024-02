AZ heeft beet: Zeefuik komt per direct over van FC Volendam

AZ versterkt zich definitief per direct met (19), die overkomt van provinciegenoot FC Volendam. De fysiek sterke spits was al eerder vastgelegd voor volgend seizoen, maar maakt nú al de overstap omdat AZ door twee (aanstaande) uitgaande transfers wel een extra aanvaller kan gebruiken.

Beide clubs bevestigen dat Zeefuik de overstap op deadline day gaat maken. De spits tekent in Alkmaar een contract tot medio 2029; AZ maakt tevens bekend dat hij met rugnummer 28 zal gaan spelen. Voor de speler, een halfbroertje van Género en Deyovaisio Zeefuik, betaalt AZ naar verluidt 'enkele tonnen'. "Ik ben heel blij met deze mooie stap", zegt Zeefuik zelf in een eerste reactie op de site van zijn nieuwe werkgever. "Dit is een geweldige stap in mijn carrière waar ik trots op mag zijn."

Ook Max Huiberts, de directeur voetbalzaken van AZ, is verguld met de komst van de aanvaller: "Hij heeft dit seizoen van zich laten horen in de Eredivisie met een aantal bijzondere goals. Als je kijkt naar zijn manier van spelen, is het een aanvaller die goed bij onze manier van spelen past. Hij is een spits die sterk is met zijn rug naar de goal, maar ook zelf kan creëren en dat is een mooie kwaliteit. Hij heeft dus al veel in zijn pakket, maar er is ook nog veel ruimte voor ontwikkeling. Hij is een aanwinst waar we heel erg blij mee zijn."

Zeefuik begon het huidige seizoen voornamelijk als invaller, maar had in drie van de vier laatste wedstrijden in de Eredivisie een basisplaats bij Volendam. In totaal heeft hij dit seizoen zeventien wedstrijden in Het Andere Oranje gespeeld, waarin hij drie keer scoorde en een assist afleverde. Inclusief de voorbije twee seizoenen eindigt hij daarmee op 48 officiële duels namens Volendam, waarin hij in totaal zeven keer doel trof.