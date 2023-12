Feyenoord ontsnapt in slotminuten aan ongekende blamage tegen FC Volendam

Feyenoord heeft donderdagavond maar ternauwernood een enorme stunt van FC Volendam weten te voorkomen. De laagvlieger, voor het eerst onder leiding van debuterend interim-trainer Michael Dingsdag, stond diep in blessuretijd nog met 1-1 gelijk in De Kuip, maar door late treffers van en pakten de Rotterdammers alsnog de volle buit: 3-1.

Feyenoord begon nog goed aan de wedstrijd en wist al snel kansen te creëren. Santiago Giménez zag een schot geblokt worden. Niet veel later werd hij in stelling gebracht door Yankuba Minteh. De Gambiaan sprintte werkelijk alles en iedereen voorbij na een corner van FC Volendam en legde breed op Giménez. Zijn inzet werd knap gekeerd door Mio Backhaus. De doelman had even later echter geen antwoord op een schot van Quinten Timber. Via een vlotte combinatie kwam de bal voor de voeten van de middenvelder, die kracht boven souplesse verkoos. En terecht, want zijn schot vloog achter in het net.

Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdammers, tot FC Volendam na een half uur voor het doel opdook. Lequincio Zeefuik kreeg een lange bal mee, omspeelde Gernot Trauner en wist daarna van dichtbij knap langs Justin Bijlow te mikken. Feyenoord leek toch wat aangeslagen door de treffer en kwam tot de rust niet meer tot grote kansen. Met een 1-1 tussenstand op het bord zochten beide teams de kleedkamer op.

De rust deed Feyenoord duidelijk goed en het elftal van Arne Slot startte ook de tweede helft sterk. Onder andere Luka Ivanusec en David Hancko kregen kansen op de 2-1, maar keer op keer bleek de goed spelende Backhaus een versperring voor de elf van Slot. Na de goede start van het tweede bedrijf werd het steeds lastiger voor Feyenoord om wat te creëren. Vaak was alleen Bijlow te vinden op de helft van Feyenoord. De Volendammers parkeerden de viskar en ruimte om daardoorheen te voetballen was erg schaars. Ook de aanvallende wissels van Slot brachten niet direct waar de oefenmeester op hoopte.

Richting het einde van de wedstrijd nam de druk van Feyenoord toe. Mats Wieffer was dichtbij de voorsprong, maar zijn schot vloog over. Ook Igor Paixão probeerde Backhaus meermaals te verschalken, zonder succes. De grootste kans was voor Giménez. Hij kon een voorzet bij de tweede paal zo binnentikken, maar liet de kans onbenut. Het leek dan ook lang te gaan eindigen in een verrassend gelijkspel, maar niks bleek minder waar. Giménez maakte zijn misser van eerder goed door in de derde minuut van de blessuretijd een voorzet van Javairô Dilrosun binen te knikken en het werd zelfs nog 3-1: Backhaus ging bij mee naar voren met een vrije trap en liet zijn doel onbewaakt achter, Paixão profiteerde dankbaar.