Holle blik bij Arne Slot: FC Volendam doet het onmogelijke in De Kuip

FC Volendam is donderdagavond verrassend langszij gekomen in het uitduel met Feyenoord. De Rotterdammers namen via Quinten Timber na een klein kwartier de leiding in De Kuip, maar na een halfuur spelen was het toch weer gelijk. De ervaren liet zich in de luren leggen door , die vervolgens fraai afrondde en daarmee voor de 1-1 tekende.

Volg hier live het duel tussen Feyenoord en FC Volendam

Voorafgaand aan de wedstrijd was het niet de vraag óf, maar met hoeveel Feyenoord van het geplaagde Volendam zou winnen. De club uit het vissersdorp verloor afgelopen weekend op eigen veld met 0-5 van PEC Zwolle en nam daarna afscheid van trainer Matthias Kohler. Interim-trainer Michael Dingsdag heeft in zijn loodzware debuutwedstrijd zijn eerste opsteker dus in ieder geval te pakken.