Zwaargewonde PSV-fan laat van zich horen: ‘Dacht dat ze mij een fakkel gaven’

De PSV-fan bij wie zondagmiddag zwaar vuurwerk in zijn hand afging, heeft voor het eerst sinds het incident van zich laten horen. Hij heeft erg zware verwondingen overgehouden aan het voorval, maar is ook blij dat het niet nog erger is afgelopen.

Zondagmiddag ging het tijdens het kampioensfeest van PSV volledig mis voor Appie, de 49-jarige supporter bij wie vuurwerk in de hand afging. Appie was overigens al een bekend persoon, want hij maakte eerder onderdeel uit van de documentaire Probleemwijken: 18 jaar later. In gesprek met RTL laat hij weten hoe het nu met hem gaat.

“Ik dacht dat ze mij een fakkel in mijn hand gaven, maar dat bleek een cobra te zijn”, geeft Appie aan. Op het internet gaan beelden rond waarop te horen is dat iemand naar hem roept: ‘Hier heb je zo’n fakkel!’ De politie heeft laten weten dat het uit de beelden niet duidelijk is of Appie het vuurwerk in zijn handen kreeg. Wel is te zien dat veel mensen onder invloed zijn.

“Ik keek naar mijn hand, maar besefte niet meteen hoe ernstig het was. Ik voelde geen pijn”, herinnert Appie het moment zich. Die voelde hij wel toen hij door de politie naar de eerste hulp werd gebracht. Op maandagochtend werd het verband van de wond afgehaald, waarna Appie de schade met eigen ogen kon zien. “Ik mis mijn wijsvinger, middelvinger en een halve duim”, legt hij uit. “Ik heb de wond gezien en het bloedt nog behoorlijk. Ik had wel gehoord dat er veel schade was, maar had niet verwacht dat vingers er helemaal af zouden zijn. Gelukkig hield ik de cobra boven mijn hoofd en niet bij mijn gezicht, want dan had het nog veel slechter af kunnen lopen”, besluit hij.

