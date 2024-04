Ajax, Feyenoord en PSV hoeven niet te bellen: 'Ik ga niet voor een andere Eredivisie-club spelen'

is wellicht bezig aan zijn laatste maanden bij AZ. De 23-jarige rechtsback staat weliswaar tot medio 2025 onder contract in Alkmaar, maar droomt van een stap naar het buitenland. Andere Nederlandse clubs hoeven zich in ieder geval niet te melden voor Sugawara.

“Ik heb altijd gedroomd van de Premier League, maar spelen in Italië is ook mooi”, zegt Sugawara in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij spiegelt zich aan enkele voormalig ploeggenoten. “Ik hoop op net zo’n mooie stap zoals Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners en Sam Beukema en Albert Gudmundsson hebben gemaakt.”

Sugawara kwam in 2019 terecht bij AZ en speelde sindsdien 191 officiële wedstrijden voor het eerste elftal. Mochten andere Eredivisie-clubs zoals Ajax, Feyenoord of PSV interesse hebben, dan kunnen zij de naam van Sugawara alvast doorstrepen. “Ik heb alles te danken aan AZ. Hier is mijn persoonlijkheid gevormd. Ik zou niet voor een andere Nederlandse club uit kunnen komen.”

Sugawara verkeert de afgelopen weken in topvorm. Hij was in de laatste vier wedstrijden van AZ betrokken bij doelpunten: Sugawara scoorde tegen Sparta Rotterdam (eenmaal) en FC Volendam (tweemaal), terwijl hij een assist gaf tegen Excelsior en Vitesse.

