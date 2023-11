AD schrijft 41-voudig Oranje-international af: 'Is niet meer van EK-niveau'

Het Algemeen Dagblad neemt een voorschot op de selectie waarmee het Nederlands elftal komende zomer zal afreizen naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. De krant komt tot een lijst van 40 spelers die kans maken om mee te gaan naar de eindronde, maar denkt dat bondscoach Ronald Koeman alvast een streep kan zetten door de naam van .

In de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar was Klaassen nog een vaste waarde in Oranje en droeg hij met drie doelpunten bij aan de groepswinst. Ook op het eindtoernooi, eind 2022, speelde hij nog een belangrijke rol met een goal in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal (0-2 winst) en assists tegen zowel Ecuador (1-1) als Qatar (2-0), waardoor Nederland zich bij de laatste zestien schaarde. Inmiddels ziet de wereld er echter heel anders uit voor Klaassen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen verloor de middenvelder namelijk zijn vaste basisplaats bij Ajax, en ook in de voorbereiding op het huidige seizoen bleek zijn zicht op speelminuten onder de nieuwe trainer Maurice Steijn troebel. Vlak voor het sluiten van de markt besloot hij dan ook zijn heil elders te zoeken. Ajax wilde meedenken en liet hem ondanks een doorlopend contract transfervrij naar Internazionale vertrekken. In Italië moet Klaassen het echter ook met een bijrol doen: verspreid over vijf invalbeurten kreeg hij vooralsnog maar 72 speelminuten. Recent werd hij zelfs alweer in verband gebracht met een bliksemvertrek uit Milaan, maar het lijkt erop dat hij zijn contract (tot medio 2024, waarbij de club een optie voor een extra jaar heeft) bij de koploper van de Serie A 'gewoon' wil uitdienen.

Vakantie

Koeman riep Klaassen in maart van dit jaar voor het laatst op voor het Nederlands elftal. Zowel uit bij Frankrijk (4-0 verlies) als thuis tegen Gibraltar (3-0 winst) kwam de toenmalige Ajacied nog als invaller binnen de lijnen. Sindsdien ontbrak de 41-voudig international echter zowel in de Final Four van de Nations League als in de interlandperiodes in september, oktober en november. Volgens het AD hoeft Klaassen kan Klaassen dan ook alvast een vakantie boeken voor komende zomer: "Klaassen is inmiddels niet meer van EK-niveau."