Afellay loopt vooruit op transfer: ‘Hij zou niet misstaan bij FC Twente of AZ’

Ibrahim Afellay is onder de indruk van . De smaakmaker van Excelsior zette zondagavond op fraaie wijze de 0-1 op het bord namens Excelsior in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Afellay is tijdens Studio Voetbal zeer lovend over de vleugelspeler.

Driouech kwam in de 53e minuut met een behendige actie waarmee hij twee Utrechters in de luren legde. Vervolgens passeerde de Excelsior-aanvaller Vasilios Barkas vanuit de moeilijke hoek. “Dat is niet voor het eerst dit seizoen dat deze jongen beslissend is voor Excelsior. Hij heeft de rol die (Marouan, red.) Azarkan vorig jaar had overgenomen”, begint de oud-voetballer.

“Zo’n jongen zou toch ook niet misstaan bij een AZ of FC Twente?”, vraagt Afellay zich vervolgens hardop af. “Hij is echt een jongen met mogelijkheden”, vervolgt hij. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Excelsior eindigde, door een doelpunt van Modibo Sagnan in blessuretijd, in 2-2. Utrecht ontsnapt daardoor aan een gedeelde laatste plaats met Vitesse en FC Volendam.

Driouech is dit seizoen een belangrijk wapen in de ploeg van Marius Dijkhuizen. De aanvaller, die nu zo’n drie seizoenen in dienst is van Excelsior, laat zich wekelijks in positieve zin gelden. De aanvaller maakte in de eerste tien competitiewedstrijden drie doelpunten en gaf twee keer de assist.