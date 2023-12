Ajacied doet opmerkelijke onthulling over bij Ajax verguisde Calvin Bassey

De door Ajax aan NEC verhuurde heeft een boekje open gedaan over de kwaliteiten van verschillende spelers bij Ajax. De linksback speelde in Amsterdam onder meer samen met , die na een dramatisch periode in Amsterdam al snel naar Fulham vertrok. Volgens Baas was Bassey op de trainingen misschien wel de beste verdediger die Ajax tot zijn beschikking had.

Dat geeft de linkspoot, die nog onder contract staat bij Ajax maar dit seizoen op huurbasis uitkomt voor NEC, aan in gesprek met Ajax Showtime. Vorig seizoen maakte de verdediger Bassey mee in de Johan Cruijff ArenA, waar hij niet enkel een slechte indruk heeft achtergelaten. Op Baas heeft de Nigeriaanse centrumverdediger defensief gezien zelfs een hele goede indruk gemaakt: "Verdedigend was hij misschien wel de beste van het veld", zegt Baas over Bassey, die Ajax deze zomer voor ruim twintig miljoen euro verkocht aan Fulham.

Artikel gaat verder onder video

Baas vervolgt: "Hij had misschien wat meer moeite met het Ajax-spel, maar hij was beresterk in het verdedigen, sterk in de één-tegen-één, hij was snel, dus wat betreft heeft iedereen zijn kwaliteiten bij Ajax. Je kunt van iedereen wat leren", vindt de linksback, die al helemaal lovend is over de kwaliteiten van Lisandro Martínez, die samen met Erik ten Hag Ajax verliet om een avontuur bij Manchester United aan te gaan.

"Hij was echt goed, zo", zegt Baas over de Argentijn. Vooral in het verdedigen en het positioneren was hij constant met mij bezig. Hij speelde centraal en ik linksback, dus hij was constant bezig met vooruit verdedigen en naar de zijkant toe. Dat was heel goed voor mij", stelt de vleugelverdediger van NEC, die normaliter na dit seizoen weer terugkeert bij Ajax.