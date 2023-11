Ajax-aankoop persona non-grata onder Van 't Schip: 'Oplossing in de winter zoeken'

Ajax gaat dit seizoen vermoedelijk geen beroep meer doen op verdediger . De linkspoot dook maandagavond op bij de beloftenploeg van de Amsterdammers tegen Helmond Sport. Ajax-wachter Johan Inan verwacht dat hij zijn langste tijd al heeft gehad in de Johan Cruijff Arena.

“Sinds de trainerswissel heeft hij nog geen seconde gespeeld”, merkte Inan op in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Ik zeg het uit mijn hoofd: maar hij is misschien wel de enige. Ajax speelde dit weekend een heel aardige wedstrijd tegen Vitesse – misschien wel de beste van het seizoen tegen een armoedig Vitesse. John van ’t Schip gebruikte de gelegenheid om jongens als Anass Salah-Eddine en Jakov Medic, de vaste reserves, minuten te geven. Avila hoorde daar niet bij.”

Artikel gaat verder onder video

En dat is een teken aan de wand, denkt Inan. “Ik vraag me af of Ajax hem nog gaat gebruiken. We gaan richting de winter en als er een zomeraankoop in aanmerking komt voor een transfer, dan is het Avila wel. In de wedstrijden dat hij speelde, toen hij een paar keer op rij de kans kreeg van Maurice Steijn, heeft hij zich niet laten zien.”

Bovendien is er nog altijd onenigheid over de positie waarop Avila moet spelen. “Hij was linksback bij Antwerp en werd als linksback door Ajax gehaald. Maar zowel Steijn als Van ’t Schip hebben te horen gekregen dat hij liever centraal speelt. En als je ziet hoe Hato zich ontwikkelt… Dan ben je als Avila gezien. Ik kan me voorstellen dat ze voor hem een oplossing zoeken in de winter.”

Dat heeft ook nog te maken met de naderende terugkeer van Ahmetcan Kaplan. “Hij heeft heel veel blessures gehad, maar is op de weg terug. Die heeft zich in de keren dat hij zich kon laten zien, wel gemanifesteerd. Ik denk dat Kaplan de back-up van Hato wordt. En of ze Avila dan verkopen of verhuren, dat zal in de winterstop moeten blijken.”