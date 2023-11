Ajax-huurling legt vinger op de zere plek: 'Belangrijke mensen vertrokken, reeks verkeerde beslissingen genomen'

Francisco Conceição (20) heeft in een interview met het Spaanse MARCA uitgebreid gesproken over de situatie bij Ajax, de club die hem dit seizoen verhuurt aan zijn vroegere werkgever. De Portugese buitenspeler heeft geen spijt van zijn seizoen in Nederland en hoopt vanuit zijn vaderland dat de Amsterdammers snel terugkeren waar de club wat hem betreft thuishoort.

De Spaanse krant spreekt Conceição aan de vooravond van het Champions League-duel tussen FC Barcelona en FC Porto, dinsdagavond in de Spaanse stad. Beide ploegen kunnen zich dan met een overwinning verzekeren van een plek in de achtste finales van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Conceição wordt op de man af gevraagd of hij spijt heeft van zijn overstap naar Amsterdam, waar hij vorig seizoen in 28 wedstrijden slechts een enkel doelpunt wist te maken. "Dat is moeilijk te zeggen, want ik denk dat ik in het buitenland dingen heb geleerd die ik in Portugal niet zou hebben geleerd. Ik ben denk ik nu beter voorbereid op de problemen die zich dit jaar voordoen", antwoordt hij echter diplomatiek.

Afgelopen seizoen eindige Conceição met Ajax op de derde plaats, dit seizoen ging het zonder de Portugees lange tijd dramatisch in de Johan Cruijff ArenA. "Vorig seizoen was niet goed, maar niemand had verwacht dat het dit seizoen nog slechter zou zijn", klinkt het. Over de oorzaak van de malaise van dit jaar heeft hij wel zijn ideeën: "Ik denk dat belangrijke personen met een groot verleden bij de club zijn vertrokken. En ik denk dat een reeks verkeerde beslissingen ertoe hebben geleid dat de club niet meer zo succesvol is als ze gewend zijn." Onder leiding van John van 't Schip is Ajax de afgelopen weken begonnen aan een opmars op de ranglijst in de Eredivisie, waarop de recordkampioen van Nederland na het 5-2 verlies bij PSV nog helemaal onderaan bungelde. Conceição hoopt dat het herstel doorzet: "Het is een fantastische club. Ik kan alleen maar hopen dat ze zo snel mogelijk terugkeren waar ze horen te staan."

Toekomst

In Amsterdam heeft Conceição nog een contract tot medio 2027. Als hij dit seizoen 25 wedstrijden minimaal 45 minuten in actie komt, dan wordt automatisch de terugkoopoptie ter waarde van 10 miljoen euro gelicht. Vooralsnog liet zijn trainer - en vader - Sergio Conceição hem echter maar drie keer langer dan een helft staan, dus of hij aan dat aantal gaat komen is nog maar de vraag. Een terugkeer bij Ajax is dus zeker een optie, al ziet de aanvaller zelf twee andere competities waar hij ooit nog zou willen spelen: "De Spaanse competitie trekt mij erg aan, ik hou van het voetbal, het land, de competitie en de rivaliteit. Maar ik hou ook erg veel van Italië, waar mijn vader ook gespeeld heeft."