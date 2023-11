Ajax komt met geweldig nieuws voor Kristian Hlynsson

is vanaf heden officieel speler van de hoofdmacht van Ajax. De IJslandse middenvelder maakte de afgelopen weken een positieve indruk bij de huidige nummer elf van de Eredivisie, maar maakte nog niet officieel deel uit van het eerste elftal. Daar is woensdagmiddag verandering in gekomen.

Hlynsson maakte in 2020 de overstap vanuit zijn thuisland naar Ajax, maar moest lang wachten op een serieuze kans in Amsterdam. De IJslander mocht in het seizoen 2021/22 van toenmalig trainer Erik ten Hag twee keer opdraven in de KNVB Beker, maar daar bleef het lang bij. Ook in het afgelopen seizoen moest Hlynsson genoegen nemen met wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In de nieuwe jaargang laat hij zich echter gelden in de hoofdmacht. Maurice Steijn verbaasde begin september vriend en vijand door Hlynsson een basisplaats te geven in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

De middenvelder slaagde er in Limburg nog niet in om zijn stempel te drukken, maar dat was de afgelopen weken wel anders. Vooral op bezoek bij FC Utrecht liet Hlynsson zien waartoe hij in staat is. Ajax ging in De Galgenwaard weliswaar met 4-3 onderuit, maar met twee knappe doelpunten liet de IJslander zich van zijn beste kant zien. De middenvelder mocht vervolgens ook starten in de uitwedstrijd tegen PSV én de thuisduels met FC Volendam en sc Heerenveen. Hlynsson heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2026. Hij kwam tot op heden negen keer in actie voor de hoofdmacht. Naast zijn treffers bij FC Utrecht was hij in het seizoen 2021/22 ook trefzeker in de bekerwedstrijden tegen de amateurs van Barendrecht en Excelsior Maassluis. Voor Jong Ajax speelde Hlynsson 80 wedstrijden, goed voor zestien doelpunten en dertien assists.