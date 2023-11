Ajax-supporters kraken 'ongekend slechte' eerste helft en pakken John van 't Schip aan

Supporters van Ajax zijn niet te spreken over de eerste helft die Ajax zondagmiddag op de mat heeft gelegd tegen Almere City FC. De Amsterdammers overtuigden alles behalve en kwamen nauwelijks tot kansen. De fans van de Amsterdamse club zien veel fout gaan in het Yanmar Stadion en wijzen ook naar trainer John van 't Schip.

Zo wordt door op X door KlerryHunstra, voorheen bekend als Hamstelaar die in transferperiodes goed ingevoerd was over de ontwikkelingen bij de Amsterdamse club, de keuze van Van 't Schip voor het huidige aangepakt: "Mikautadze op 10, Rensch achter Berghuis, Taylor op 6 is reden genoeg om te concluderen dat ook deze trainer niet tot nauwelijks tactisch vernuft heeft", is zijn conclusie. Hij is niet de enige Ajacied die niet te spreken is over de eerste helft, want de reacties op sociale media stromen binnen.