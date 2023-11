Ajax-verdediger gefileerd: 'Slechtste die ik ooit heb gezien, nog slechter dan Petri Pasanen'

Frank van der Lende kijkt momenteel met grote verbazing naar verdediger Josip Sutalo. De radiopresentator die ook vaak te gast is in de Hard Gras-podcast is maar weinig onder de indruk voor de voetballer voor wie Ajax meer dan twintig miljoen euro betaalde.

“Ongetwijfeld kan hij voetballen, maar dat is tot nu toe de slechtste verdediger die ik ooit heb gezien, nog slechter dan Petri Pasanen”, stelt Van der Lende in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ajax is een treinongeluk, en in die rampkoers wordt iedereen meegesleept, van Johnny Heitinga, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar tot Davy Klaassen en Daley Blind. Echt, we komen van die laatste plaats af, we zullen niet degraderen, moeten hopen dat we de beker winnen en zo rechtstreeks de Europa League in gaan.”

Ook oud-Ajacieden laten zich in de ochtendkrant horen over de situatie in de Johan Cruijff Arena. “Het begint met de identiteit van de club, en dan bedoel ik dat Ajax bekend is als opleidingsclub”, vindt Kiki Musampa. “We worden, of werden, geroemd om de spelers die doorbraken uit de opleiding. Dat gaat mijns inziens al veel langer fout, maar dat werd nog gecamoufleerd. Daarom is deze wake up call misschien wel goed. Ik hoop echt op een revolutie.”

Ook Sonny Silooy maakt zich zorgen om de situatie in Amsterdam. "Sprankelend aanvallend voetbal met heel veel creativiteit en dominantie, dát is Ajax. In mijn tijd was 4-3-3 ons basissysteem. Maar in het laatste kwartier van de eerste helft en het laatste kwartier van de tweede helft speelden we net zo vaak 3-3-4”, blikt hij terug. “Ik heb met Søren Lerby, Wim Jansen, Johan Cruijff en zelfs nog met Ronald Spelbos gespeeld. Dat is er nu niet bij ons. Ja, ik zeg ons. Dat zien, en er zo voor staan, doet wel veel pijn hoor.”