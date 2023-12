Ajax verliest coëfficiëntenkraker: Frankrijk kan met droomscore de winter in

Nederland heeft de voorsprong op Frankrijk op de coëfficiëntenranglijst iets uitgebreid. Toch hakt de nederlaag van Ajax tegen het Franse Olympique Marseille er flink in. Mede daardoor is Nederland de vijfde plek kwijtgeraakt.

Met een nederlaag voor Feyenoord tegen Atlético Madrid (1-3) begon de week slecht voor Nederland, maar de Rotterdammers zijn inmiddels wel zeker van de derde plaats en daarmee overwintering in de Europa League. PSV versloeg een dag later Sevilla (2-3) en zal overwinteren in de Champions League, waardoor het vijf bonuspunten pakt. Die worden verdeeld over de vijf Nederlandse ploegen en leveren de Eredivisie dus een heel punt op. Donderdag won AZ in de Conference League van Zrinjski Mostar (1-0), maar verloor Ajax dus van Olympique Marseille (4-3).

Prestaties Frankrijk

Artikel gaat verder onder video

Frankrijk begon de speelronde met een achterstand van slechts 0,003 punt op Nederland, maar is nu weer op een grotere achterstand gezet. Paris Saint-Germain speelde in de Champions League gelijk tegen Newcastle United (1-1) en zal overwinteren in de Champions League of de Europa League. RC Lens verloor van Arsenal (6-0) en staat derde in de poule van PSV; indien Lens op de slotdag minstens een punt pakt in de thuiswedstrijd tegen Sevilla, bekert het verder in de Europa League.

Stade Rennais won in de Europa League van Maccabi Haifa (0-3) en zal bij de bovenste twee eindigen. Lille OSC klopte Olimpija Ljubljana met 0-2 in de Conference League en is verzekerd van overwintering. Olympique Marseille won de coëfficiëntenkraker tegen Ajax en gaat door in de Europa League. Toulouse speelde in de Europa League gelijk tegen Union Sint-Gillis (0-0) en heeft goede papieren om op de tweede plek te eindigen achter Liverpool. Frankrijk kan dus met zes van de zes ploegen overwinteren: een droomscore.

Prestaties Portugal

In de Champions League verloor FC Porto van FC Barcelona (2-1); op de slotdag maken FC Porto en Shakhtar Donetsk in een onderlinge wedstrijd uit wie tweede en derde wordt. Benfica gaf een 3-0 voorsprong weg tegen Inter (3-3) en staat op de rand van Europese uitschakeling. Alleen een ruime uitzege op Red Bull Salzburg in de slotwedstrijd kan Benfica nog aan de derde plek helpen. SC Braga speelde met 1-1 gelijk tegen Union Berlin en staat op de derde plek, maar kan ook nog als tweede of vierde eindigen. Donderdag speelde Sporting Portugal in de Europa League met 1-1 gelijk bij Atalanta, waarmee Sporting zich verzekerde van minstens de tweede plek.

De vijfde plek levert vier tickets op (waarvan drie directe) voor het Champions League-seizoen 2025/26. Nederland is die plek dus kwijtgeraakt aan Frankrijk, maar heeft nog wel een voorsprong van ruim acht punten op Portugal. Daardoor lijkt de zesde plek voorlopig wel veilig en lijkt ook de top twee van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in te mogen.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Frankrijk – 59,664

6. Nederland – 59,300

7. Portugal – 50,983

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)