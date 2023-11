Alex Kroes laat Ajax-koppen rollen: 'Wordt een aardige bezem doorheen gehaald'

Sonny Silooy verwacht dat er bij Ajax de nodige mutaties in de organisatie gaan plaatsvinden, zodra Alex Kroes begint in zijn functie als algemeen directeur. De voormalig AZ-bestuurder moet nog tot maart 2024 geduld uitoefenen, maar de oud-verdediger voorziet dat Kroes 'een aardige bezem' door de Johan Cruijff ArenA gaat halen.

Kroes en Silooy lopen elkaar geregeld tegen het lijf in voorbereiding op de wedstrijd die de Ajax Legends in maart 2024 zullen spelen tegen Liverpool, zo legt Silooy uit in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Hoewel ze het daarbij niet vaak rechtstreeks over de situatie op de club hebben, merkt Silooy dat Kroes' handen jeuken: "Hij staat wel te trappelen."

Vooralsnog is Ajax er echter niet in geslaagd om Kroes eerder dan maart 2024 te laten beginnen, vanwege het concurrentiebeding in zijn contract in Alkmaar. Silooy: "Als jij niet je werk kan doen, bij een club waar je graag wil werken, dan gaat het toch wel aan je vreten." Ook een poging van Michael van Praag en Louis van Gaal om met AZ-directeur Robert Eenhoorn tot overeenstemming te komen over een eerdere startdatum voor Kroes, liep vooralsnog spaak.

Zodra Kroes dan toch kan beginnen, verwacht Silooy dat er wel enige koppen zullen rollen achter de schermen in Amsterdam. "Waarschijnlijk wordt er wel een aardige bezem doorheen gehaald. Ik denk niet dat hij op dezelfde manier door wil gaan, er gaat wel iets gebeuren", stelt hij.