Alfred Schreuder heeft maand na vertrek bij Al-Ain FC alweer een nieuwe werkgever

Nog geen maand na zijn vertrek bij Al-Ain FC heeft Alfred Schreuder alweer een nieuwe baan. De oud-trainer van onder meer FC Twente en Ajax gaat per direct aan de slag bij Al-Nasr FC. Niet het Saudische Al-Nassr waar onder anderen Cristiano Ronaldo en Sadio Mané onder contract staan, maar de huidige nummer negen van de Liga van de Verenigde Arabische Emiraten.

Schreuder beleeft een nogal enerverend jaar. De oefenmeester werd vorig jaar door Ajax aangesteld als opvolger van Erik ten Hag. Schreuder ging in Amsterdam goed van start. De eerste zes competitieduels resulteerden allemaal in een overwinning en op de eerste speeldag van de Champions League werd Rangers FC naar een 4-0 nederlaag gespeeld. Maar na de nederlaag tegen Liverpool op Anfield en de daaropvolgende verliespartij bij AZ ging het van kwaad tot erger. Schreuder slaagde er niet meer in om Ajax aan de praat te krijgen en moest eind januari - vrijwel meteen na het laatste fluitsignaal tegen FC Volendam (1-1) - zijn spullen pakken.

De in Barneveld geboren trainer werd vervolgens in verband gebracht met een terugkeer bij Club Brugge, de club die hij in 2022 naar de landstitel had geloodst en kort daarna had ingeruild voor Ajax. Maar tot een bliksemrentree in België kwam het niet. Schreuder tekende in plaats daarvan een paar maanden later een contract bij Al-Ain FC. De oud-trainer van naast FC Twente en Ajax ook Hoffenheim behaalde weliswaar prima resultaten met de club uit Abu Dhabi, maar moest desondanks wegens ‘een verschil van inzicht’ begin deze maand vertrekken. Heel lang heeft Schreuder dus niet zonder club gezeten. Volgens Voetbal International had Schreuder de keuze uit clubs uit Europa, maar hij heeft besloten om in dezelfde competitie actief te blijven.

Schreuder heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Al-Nasr FC, de huidige nummer negen van de Liga van de Verenigde Arabische Emiraten. Die club haalde acht punten uit de eerste acht wedstrijden en staat daarmee slechts drie punten boven de degradatiestreep. Schreuder moet dus aan de bak. Voor de Nederlander wacht over ruim twee weken al een pikant weerzien met Al-Ain. Al-Nasr treft de oude werkgever van Schreuder in de kwartfinale van de UAE League Cup. De eerste ontmoeting eindigde in een 2-0 overwinning voor Al-Ain, dus Schreuder en zijn nieuwe manschappen moeten alle zeilen bijzetten om uitschakeling te voorkomen.