Vrijwel iedereen blij met vertrek Maurice Steijn: 'Heel veel opgekropte frustratie binnen Ajax'

Bij Ajax lijkt er niemand rouwig om het vertrek van trainer Maurice Steijn. De oefenmeester vertrok aan het begin van deze week uit de Johan Cruijff Arena, maar Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou merkt dat er eigenlijk niemand baalt van het vertrek van de coach. Dat was bij Alfred Schreuder nog anders, brengt hij in herinnering.

Als voorbeeld noemt Mossou het interview met Benjamin Tahirović, die zei dat de 'spark' weer terug en de sfeer positiever. “Ik vond het veelzeggend dat hij dat zo nadrukkelijk zei”, begon Mossou in de voetbalpodcast. “Dat tekende de enorme onvrede die er was. En het wantrouwen dat er was richting elkaar én richting Steijn. Het kon niet anders dan dat je dat eruit haalde.”

Maar niet alleen in de interviews met de middenvelder werd dat pijnlijk duidelijk, ook Steven Berghuis sprak zich uit. “En dat proefde je ook bij Hedwiges Maduro, in hoe hij dingen uitlegde. Er zat heel veel opgekropte frustratie binnen Ajax. Ik heb niemand horen zeggen, geen enkele speler – zelfs niet voor de vorm: goh, jammer dat de trainer ontslagen moet worden.”

En dat was vorig seizoen bij het vertrek van Schreuder nog anders, herinnert Mossou. “Daar waren echt fases dat spelers het voor hem opnamen. Daar was ditmaal geen enkele sprake van en dat maakte het pijnlijk”, aldus de journalist, die het verdedigende optreden van Ajax bij Brighton & Hove Albion donderdagavond in de groepsfase van de Europa League logisch vond.

“Het was absurd geweest als ze nu de pannen van het dak hadden gespeeld. Deze week is het de schade beperken. En dan hopen dat je een nieuwe start kunt hebben bij het makkelijkere programma en de nieuwe trainer, John van ’t Schip. Dan begin je pas opnieuw en hoop je dat je het seizoen nog kunt redden. Maar deze week is het de boel dichtbouwen en de schade beperken.”