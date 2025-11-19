Hedwiges Maduro zou het fantastisch vinden om met Curaçao naar het WK te gaan, zo geeft hij aan in Voetbalpraat. De voormalig trainer van Almere City stelt dat landen vaak een extra assistent bij de staf halen voorafgaand aan een eindtoernooi. Maduro staat er zeker voor open om zich bij de staf van Dick Advocaat te voegen.

Curaçao plaatste zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst in de geschiedenis voor het WK, dat komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt gehouden. De ploeg van Advocaat, die wegens familieomstandigheden was teruggekeerd naar Nederland, wist op bezoek bij Jamaica een punt te pakken, waardoor kwalificatie een feit was.

Artikel gaat verder onder video

Bij Voetbalpraat krijgt Maduro de vraag of hij al iets op het oog heeft voor zijn volgende stap in zijn trainersloopbaan, nadat hij in december 2024 werd ontslagen bij Almere City. “Ik wacht rustig af wat er op mijn pad komt”, antwoordt de clubloze trainer. Marciano Vink stelt vervolgens een rol als assistent van Advocaat bij Curaçao voor. De moeder van Maduro komt uit Curaçao, dus heeft hij een band met het eiland.

“Nog eentje erbij?”, vraagt Maduro vervolgens. “Je weet maar nooit, meestal gebeurt dat wel. Maar ik hou alles open.” Zeker voor een avontuur op het WK is de voormalig controleur, die achttien duels voor Oranje speelde, beschikbaar. “Dan ga je geen ‘nee’ zeggen. Het is een droom om het WK mee te maken. Zelfs als waterdrager”, voegt hij er nog aan toe.