Alfred Schreuder nog geen jaar na Ajax-ontslag opnieuw op straat gezet

Alfred Schreuder is nog geen jaar na zijn ontslag bij Ajax opnieuw op straat komen te staan. De 51-jarige trainer is door zijn club Al-Ain uit Abu Dhabi op straat gezet als gevolg van 'een gebrek aan samenhang tussen de trainer en zijn staf', zo schrijft de club in een officiële verklarinig.

Schreuder stond pas sinds juli van dit jaar voor de groep in Abu Dhabi en kon tot nu toe prima statistieken overleggen. Onder zijn bewind werden vijf van de zeven competitiewedstrijden omgezet in een overwinning, waardoor de ploeg zichzelf terugvindt op de derde plaats in de UAE Pro League. Ook alle vier de wedstrijden in de Aziatische Champions League werden onder Schreuder gewonnen; afgelopen dinsdag boekte Schreuder in wat zijn laatste wedstrijd zou blijken te zijn nog een 2-3 overwinning op bezoek bij het Saoedische Al-Fayha.

Al-Ain schrijft in een verklaring dat de club en de trainer tot overeenstemming zijn gekomen over het beëindigen van het contract. Over de toekomst van keeperstrainer Carlo L'Ami, die in het kielzog van Schreuder aan de slag ging in Abu Dhabi, wordt verder niet gerept. De club heeft inmiddels ook een opvolger weten te vinden voor de Nederlandse trainer, 'de komende uren' zegt Al-Ain bekend te zullen maken wie het stokje van Schreuder overneemt.

Zijn vertrek uit Abu Dhabi betekent niet het eerste ontslag dat Schreuder in zijn trainersloopbaan te verstouwen krijgt. In januari van dit jaar nam Ajax na een half jaar afscheid van de uit Barneveld afkomstige oefenmeester vanwege de teleurstellende resultaten. Daarvoor vertrok hij ondanks het binnenslepen van de Belgische titel eveneens al na een half jaar bij Club Brugge en vertrok hij in juni 2020 na 'een verschil van mening over de te volgen koers' bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, waar hij eerder als assistent van de huidige Duitse bondscoach Julian Nagelsmann fungeerde. Ook een eerder avontuur bij FC Twente eindigde in een ontslag.