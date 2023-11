Anton Gaaei krijgt veeg uit de pan na Almere City - Ajax: 'Wat doet hij hier?'

Marciano Vink is kritisch op na de wedstrijd tussen Almere City en Ajax (2-2). De linksback, die aan het begin van de tweede helft was ingevallen, maakte volgens Vink een grote fout voorafgaand aan de 1-0 van Almere City.

Gaaei liep mee met Kornelius Hansen, maar dat deed Steven Bergwijn ook. Daardoor was Lance Duijvestijn vrij in de as van het veld. Hansen bereikte Duivestijn met een hakbal, waarna Duijvestijn de bal doorspeelde naar Ritmeester van de Kamp in het strafschopgebied. Een late sliding van de teruggesnelde Gaaei kon het openingsdoelpunt niet voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

“Wat doet Gaaei hier?”, vraagt Vink zich na de wedstrijd af bij ESPN. “Blijf gewoon in het midden! Je ziet dat Bergwijn die sprint waarschijnlijk gaat winnen. Dan ben je te laat aan de andere kant en moet je een ultieme sliding maken aan de andere kant, waarbij je fantastisch uitgekapt wordt door Ritmeester van de Kamp. Die was uiteindelijk ook moegestreden en werd gewisseld.”

Ritmeester van de Kamp stond opgesteld als rechtsback, al was hij dus ook in de as te vinden. “Hij speelde wat meer naar het middenveld dan normaal”, zag Vink. “Ze hebben goed gekeken waar Bergwijn ging lopen, die liep ook vaak aan de binnenkant. Van daaruit kun je doordekken naar de volgende middenvelder. Soms kwam hij zelfs uit voor de keeper, met het druk zetten. Hij heeft alles gegeven.”