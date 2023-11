Arsenal laat weinig heel van RC Lens: PSV naar achtste finales Champions League

PSV heeft zich officieel geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen eerder op de avond met 2-3 bij Sevilla en wisten halverwege de ontmoeting tussen Arsenal en RC Lens al dat het niet meer mis kon gaan. De Noord-Londenaren versloegen de Fransen met 6-0. Bij rust stond het al 5-0.

Voor PSV was de opdracht bij aanvang van deze speeldag duidelijk: zelf winnen van Sevilla en dan hopen dat Arsenal hetzelfde zou doen tegen RC Lens. Voor PSV dreigde het in eerste instantie weliswaar een vreselijke avond te worden, maar dankzij een geweldige comeback in de tweede helft stapte het uiteindelijk alsnog met drie punten van het veld. Arsenal kende een stuk minder moeite met RC Lens. Sterker nog: toen het rustsignaal klonk stond het al 5-0.

Artikel gaat verder onder video

De eerste ontmoeting tussen Arsenal en RC Lens werd nog een prooi voor de Fransen, maar zij kwamen er in het Emirates Stadium totaal niet aan te pas. Na dertien minuten tikte Kai Havertz op aangeven van Gabriel Jesus al de 1-0 binnen. Nog geen tien minuten later verdubbelde diezelfde Jesus de score, waarna Bukayo Saka twee minuten daarna het duel vroegtijdig in het slot gooide. Het werd er vervolgens nóg mooier op voor Arsenal, want Gabriel Martinelli maakte er met een heerlijk geplaatste bal in de verre hoek binnen het halfuur 4-0 van.

Daarmee was de lijdensweg nog niet voorbij voor RC Lens. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Frankrijk had na de 1-0 nederlaag in Eindhoven een goed resultaat nodig om over twee weken nog te kunnen strijden om overwintering in de Champions League, maar werd in Noord-Londen dus volledig van het veld geblazen. Martin Ödegaard nam een voorzet van Takehiro Tomiyasu in één keer op de pantoffel en bepaalde de ruststand daarmee op 5-0. In de studio van Ziggo Sport werden de 8-0 zeges van Liverpool en Real Madrid op respectievelijk Besiktas en Malmö FF er al bijgehaald, maar gelukkig voor RC Lens deed Arsenal het in de tweede helft een stuk rustiger aan.

Voor Arsenal wacht een enorm drukke maand december, met onder meer krakers tegen Aston Villa, Brighton & Hove Albion en Liverpool. De ploeg van trainer Mikel Arteta leek het bij 5-0 wel mooi te vinden, maar kreeg vanaf elf meter nog de uitgelezen kans er een goaltje bij te prikken. Die liet Jorginho niet liggen: 6-0. Arsenal heeft zich dankzij de zege verzekerd van de groepswinst, terwijl PSV dus als nummer twee doorgaat naar de achtste finales. Het onderlinge treffen in Eindhoven op 12 december gaat vooral nog om de eer. PSV heeft na de 4-0 oorwassing in het Emirates uiteraard nog wat recht te zetten.