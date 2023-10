Dringend beroep op Arteta: Zet 'de Dirk Kuyt van Arsenal' op de bank

Arsenal neemt het zondagavond op tegen Manchester City en heeft in die wedstrijd de beschikking over . Jermaine Pennant, oud-speler van onder meer Liverpool en Arsenal, zou de Duitster echter niet opstellen en komt met een opvallende vergelijking met Dirk Kuyt.

Havertz verkaste in de transferzomer van Chelsea naar Arsenal en speelt tegenwoordig op een voor hem nieuwe positie. Bij Chelsea fungeerde de Duister als ‘valse nummer negen’, terwijl hij bij The Gunners opgesteld staat als nummer acht aan de linkerkant van het middenveld. Pennant zegt tegenover Express dat Arteta er goed aan zou doen om Havertz naar de reservebank te verwijzen.

“Havertz zou bij mij niet starten. Ik zou hem zelfs moeten vragen op welke positie hij speelt. Als hij zegt als spits, of een tien, of een acht. Het is onduidelijk wat zijn positie is”, begint de oud-prof. “Wanneer ik denk aan spelers waarmee ik gespeeld heb die ook niet wisten wat zijn beste positie was, denk ik aan Kuyt. Ik moest hem vragen of hij een vleugelspeler of een spits was!”, gaat Pennant verder.

Dit zorgde zelfs voor irritaties bij de oud-vleugelspeler. “Hij kon niet wat ik kon. Ik was altijd geïrriteerd als ik de opstelling zag en Kuyt op rechts stond. Ik zweer dat hij bij Feyenoord als spits speelde!”, zegt Pennant. Het is nog maar de vraag of Arsenal-trainer Mikel Arteta iets gaat doen met het advies van Pennant. Zondag neemt Arsenal het in eigen huis op tegen Manchester City. The Gunners staan momenteel op een derde plaats, met slechts één puntje achterstand op nummer twee City.