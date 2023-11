Barcelona stelt geduld Frenkie de Jong flink op de proef

FC Barcelona gaat het in 2026 aflopende contract van dit seizoen niet meer verlengen. De regerend kampioen van Spanje wil dolgraag langer door met de Nederlandse middenvelder die al sinds 2019 de clubkleuren verdedigt, maar sportief directeur Deco bevestigt dat de club tot de zomer geen nieuwe verbintenissen gaat uitdelen.

In gesprek met de Spaanse krant Sport legt Deco uit dat Barcelona geen haast meer maakt met de pogingen om De Jong langer in Catalonië te houden. "Dit jaar gaan we niemand meer verlengen", aldus de Portugees. "We praten wel, zonder haast, met een aantal zaakwaarnemers want we weten dat er een aantal spelers is dat na dit seizoen nog één of twee jaar vastligt."

Het uitstellen van de contractonderhandelingen doet geen afbreuk aan de wens van de club om De Jong ook na 2026 aan zich te binden. "Hij is een fantastische speler, ik mag hem graag", aldus Deco. "Er zijn andere spelers met een vergelijkbare situatie, zoals Pedri, Raphinha en Ferran Torres", vervolgt de oud-middenvelder. "We gaan beetje bij beetje proberen hun contracten op te waarderen."

Eerdere gesprekken tussen De Jong en Barcelona leverden nog geen witte rook over een nieuw contract op, naar verluidt omdat de Nederlandse middenvelder in tegenstelling tot collega's zoals doelman Marc-André ter Stegen niet akkoord wilde gaan met een lager salaris bij het financieel geplaagde Barcelona. Deco legt de bal in dat opzicht ook bij het kamp-De Jong: "Het zal van hemzelf en de situatie van de club afhangen", schetst de beleidsbepaler. "Natuurlijk is hij een fantastische speler die we graag willen houden."