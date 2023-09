Frenkie de Jong drukt zijn ploeggenoten bij FC Barcelona met de neus op de feiten

FC Barcelona hervat de competitie zaterdagavond met een lastige thuiswedstrijd tegen Real Betis, maar in de stad wordt al reikhalzend uitgekeken naar de start van de Champions League. Frenkie de Jong en consorten spelen dinsdagavond hun eerste groepswedstrijd, thuis tegen het Antwerp FC van Mark van Bommel. FC Barcelona is de grote favoriet om als nummer één in de groep de volgende ronde te bereiken, maar De Jong is zich er als geen ander van bewust dat zijn ploeggenoten en hij het eerst nog maar eens moeten laten zien.

FC Barcelona telde in 2019 tientallen miljoenen euro’s neer om De Jong los te weken bij Ajax. De middenvelder was in het seizoen 2018/19 één van de grote uitblinkers in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag, die de Amsterdammers niet enkel naar de nationale dubbel loodste, maar ook naar de halve finales van de Champions League. De Jong hoopte die prestatie ongetwijfeld op z’n minst te evenaren met FC Barcelona, maar dat is hem nog niet gelukt. In 2020 werden FC Barcelona en De Jong in de kwartfinales genadeloos afgestraft door Bayern München en in 2021 én 2022 kwamen zij de groepsfase niet eens door.

Daar moet dit seizoen verandering in komen. In een groep met FC Porto, Shakthar Donetsk en Antwerp FC mag het niet misgaan voor de formatie van coach Xavi Hernández. De Jong trapt desondanks alvast op de rem. “We hebben ons in de laatste twee seizoenen niet gekwalificeerd voor de achtste finales, dus we mogen niet veel praten”, wordt de Oranje-international door Sport geciteerd bij Movistar. “We moeten het op het veld laten zien.” In het afgelopen seizoen eindigde FC Barcelona achter Bayern München en Internazionale op een derde plaats. De loting voor dit seizoen oogt een stuk minder zwaar, erkent De Jong. “We hebben vertrouwen, maar we moeten het laten zien”, aldus de middenvelder.

16-jarige betovert FC Barcelona en Spanje

De Jong was in de eerste wedstrijden van dit seizoen één van de smaakmakers bij FC Barcelona. Een enorm verschil ten opzichte van vorig jaar, toen hij in de zomer vrijwel dagelijks in verband werd gebracht met een transfer naar Manchester United. Dit seizoen is alles anders. De Jong is door Xavi verkozen tot één van zijn vier aanvoerders. De Nederlander blijft zelfkritisch en is van mening dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is. Dat geldt naar zijns inziens ook voor Lamine Yamal, het nieuwe supertalent van FC Barcelona. “Hij heeft iets speciaals. Hij is erg jong en kan ons al veel bieden, maar er is, zoals voor iedereen, ruimte voor verbetering. Als hij zo doorgaat en hard blijft werken, dan heeft hij een erg hoog plafond”, is De Jong lovend over de 16-jarige aanvaller.

