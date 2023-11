Basisspeler Ajax blijkt al twee maanden geblesseerd: 'Ik ga nu in gesprek met de fysio'

houdt een slecht gevoel over aan de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Brighton & Hove Albion (0-2 nederlaag). De middenvelder stond met knullig balverlies aan de basis van het openingsdoelpunt van de bezoekers uit Engeland.

“Vandaag had ik een hele mindere dag”, erkent Vos in gesprek met ESPN. “Ik was niet de Silvano Vos die ik normaal altijd ben en op dit niveau wordt dat direct afgestraft. Het is een leermoment, maar het publiek bleef achter ons staan en de boys hebben me goed opgevangen.”

Artikel gaat verder onder video

Brian Brobbey en Diant Ramaj staken hem meteen een hart onder de riem. “Ze weten wat ik kan. Ik ben een hele felle jongen, scherp, en ik denk dat ik voor de wedstrijd ook heel scherp was. Maar sinds die fout ging het bergafwaarts met mij. Ja, natuurlijk werkt dat zo. Je staat voor het eerst in de basis in de Europa League, je maakt een fout en dat wordt direct afgestraft. Maar nogmaals: dit is een leermoment voor mij.”

Vos vertelt in het interview dat hij al enige tijd last heeft van een knieblessure. Hij gebruikt die blessure niet als excuus en snapt dat hij wordt beoordeeld als ‘fitte speler’. Maar zondag in de uitwedstrijd tegen Almere City is hij er misschien niet bij. “Ik denk dat het belangrijk is om helemaal fit te worden. Ik heb deze blessure nu al twee maanden. Het komt en het gaat, maar nu is het wat erger geworden. Ik zal even moeten checken met de fysio wat nu het plan is: of ik ga trainen of een tijdje binnen blijf om te herstellen. Dat is nu even de vraag.”