Bayern München-trainer Tuchel komt met slecht nieuws over Matthijs de Ligt

Bayern München-trainer Thomas Tuchel heeft dinsdag slecht nieuws moeten meedelen over . De oefenmeester meldde op een persconferentie dat hij de geblesseerde Nederlandse verdediger niet voor de winterstop terugverwacht in zijn selectie.

De Leiderdorper viel op 1 november in het verrassend met 2-1 verloren duel met FC Saarbrücken in de DFB-Pokal binnen een half uur uit met een vervelende knieblessure. Vorige week kwam De Ligt met een update over zijn herstel. Tegenover Sky Deutschland liet hij weten zich te richten op een rentree in het uitduel met VfL Wolfsburg in de Bundesliga, dat op 20 december wordt gespeeld.

Tuchel verwacht De Ligt dan echter nog niet terug te hebben in zijn selectie. "Ik heb niet het gevoel dat hij voor het eind van het jaar terug is", deelde de trainer mee tijdens de persconferentie waarin vooruit werd geblikt op het Champions League-duel met FC Kopenhagen van woensdag. Bayern kan rustig toewerken naar die confrontatie: Der Rekordmeister kan met nog twee wedstrijden te spelen de groepswinst al niet meer ontgaan.

De Ligt is bezig aan zijn tweede seizoen in de Beierse hoofdstad. In zijn eerste seizoen wist hij met de ploeg op een bloedstollende slotdag beslag te leggen op de Duitse titel, de elfde (!) op rij. In de Champions League strandde de Duitse topclub echter in de kwartfinale tegen latere winnaar Manchester City. Dit seizoen is voor De Ligt vooralsnog minder succesvol, Tuchel geeft geregeld de voorkeur aan een centrum bestaande uit Dayot Upamecano en zomeraankoop Kim Min-jae, waardoor de Nederlander vaker dan hem lief is genoegen moet nemen met een plek op de bank.