Matthijs de Ligt deelt slecht blessurenieuws voor Bayern München

verwacht pas aan het einde van dit kalenderjaar weer terug te keren bij Bayern München. De centrale verdediger kampt met een kniekwetsuur, waardoor hij de afgelopen interlands van het Nederlands elftal moest missen van het Nederlands elftal. De oud-Ajacied hoopt op 20 december tegen VfL Wolfsburg zijn rentree te maken.

Dat vertelde de Nederlandse verdediger tegenover Sky Sport over zijn revalidatie. De Ligt viel enkele weken geleden in de verloren bekerwedstrijd tegen FC Saarbrücken uit met een knieblessure en ontbrak in de duels met Borussia Dortmund, Galatasaray en FC Heidenheim én was in de afgelopen periode ook niet actief bij het Nederlands elftal. De verwachting was dat hij tussen de 4-6 weken afwezig zou zijn, maar dat is dus nog een stuk langer.

De Ligt is niet de enige afwezige bij Bayern München dit weekend tegen 1. FC Köln, ook Raphaël Guerreiro heeft lichte klachten en is er vermoedelijk niet bij. Door de naam van Jamal Musiala ging definitief een streep. Achter de namen van Konrad Laimer, Minjae Kim en Alphonso Davies staan grote vraagtekens, aangezien zij ook tijdens de interlandbreak enorm veel zij belast.