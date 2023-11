Harde boodschap voor drietal Oranje-spelers richting EK: 'Kunnen het schudden'

Voor de EK-selectie van het Nederlands elftal moet achterin een kaalslag worden gemaakt, weet Henk Spaan. De journalist maakt de balans op voor de verdediging van bondscoach Ronald Koeman en komt daarbij tot harde en duidelijke conclusies.

“De vraag is wie treurend achterblijft in juni”, stelt Spaan in Het Parool. Een man is wat hem betreft zeker van een plek in de selectie: Stefan de Vrij. “Als iemand zich tegen Ierland en Gibraltar in de EK-selectie heeft gespeeld, is het De Vrij. Op zijn lichaamsschijnbeweging heb ik hier al eerder gewezen. Hij kan druk zettende aanvallers gebroken achterlaten met een dansmove die niemand ziet aankomen. Passen kan hij als een middenvelder.”

En dus stelt Spaan zich hardop de vraag: “Welke cv’s gaan er mee naast De Vrij?”, schrijft de analist. “Van Dijk sowieso, Aké idem en dan wordt het gokken: zelfs Blind is niet zeker van een plekkie in de bus”, doet Spaan een zeer opmerkelijke constatering.

“Botman, Timber en Van de Ven kunnen het schudden”, vervolgde Spaan. “De Ligt of Geertruida? Zeg het maar. Een van de twee moet zandkastelen bouwen op een strand in Polynesië. Geertruida speelt in de eredivisie dus die is zichtbaarder, zegt Koeman. De Ligt moet minstens de Champions League winnen om gezien te worden. Hato is gelukkig jong genoeg om te dromen.”