Betraande ogen bij Memphis Depay tijdens interview na Feyenoord - Atlético Madrid

is blij om weer terug te zijn als voetballer. De aanvaller van Atlético Madrid viel zaterdag al in tegen Real Mallorca (1-0 zege) en dinsdagavond ook tegen Feyenoord in De Kuip (1-3 zege). Hij stond een kleine twee maanden aan de kant met een hamstringblessure. Na afloop van de overwinning op Feyenoord vertelt hij bij RTL7 over zijn herstel.

“Ik heb twee blessures gehad, waardoor ik lang aan de kant stond. De tweede blessure was een soort terugval van de eerste”, legt Depay uit. “Ik moest langer de tijd nemen om de spieren te herstellen. Iedereen vraagt zich af hoe dat kan, ik zelf ook. Ik ben een professional en doe er alles aan om fit te worden. Het was moeilijk om toe te kijken. Je voelt je even geen voetballer, dat is niet leuk. Mentaal is dat zwaar. Ik wilde het goede begin van het seizoen doorzetten. Helaas mocht dat niet zo zijn, maar ik ben nu weer aardig op weg en voel me sterk. Natuurlijk mis ik wel wedstrijdritme. Achter de schermen was het niet makkelijk.”

Op een gegeven moment lijkt Depay betraande ogen te hebben tijdens het interview. Hij komt evenwel goed uit zijn woorden. “Het doet pijn als je moet toekijken, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat gevoel is niet leuk. Je probeert het team aan te moedigen en analyseert wat je zelf zou doen als je op het veld stond. Je ziet een wedstrijd en ziet wat voor ruimtes er liggen. Normaal duik ik daarin en ben ik weg”, zegt Depay, die beseft dat hij niet meteen ‘de oude’ kan zijn. “Ik moet geduldig zijn en blij zijn dat ik weer kan voetballen. Ik moet slim ermee omgaan.”

Atlético is dankzij de zege op Feyenoord zeker van plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League. “Heerlijk. We wisten allemaal dat het belangrijk was om vandaag te winnen. Voor mij is het een mooie avond. Vrienden zaten op de tribune, Rotterdam is een speciale plek. Feyenoord mag ook trots zijn. Ze hebben vandaag met vlagen goed gespeeld en hebben hun ding gedaan dit Champions League-seizoen. Ik ben blij dat wij doorgaan.”

