Blind: 'Als ik die wedstrijd had verloren, zouden al mijn vrienden me belachelijk maken'

Vorige week donderdag speelde Veltman namens Brighton & Hove Albion tegen Ajax, de club waar hij liefst negentien jaar doorbracht. “Ik vond het heel gek, man”, erkent de verdediger, die in de dagen voor de wedstrijd ‘een beetje een raar gevoel’ had in zijn onderbuik. “Zenuwen, maar ook weer niet. Ik kon het echt niet plaatsen. Als dat fluitje eenmaal gaat, dan gaat dat ook wel weer weg. Het is dan ook wel weer gek als je Maduro tegen Berghuis en Bergwijn hoort praten. Dan kan je natuurlijk wel een beetje meeluisteren, best handig. Maar het was al met al gek, echt gek.”

Blind speelde in 2017 met Manchester United tegen Ajax in de finale van de Europa League. Hij had toen het gevoel dat hij die wedstrijd liever mét dan tégen Ajax had gespeeld. “Ik dacht: hoe vet zou het zijn als ik met Ajax ooit zo’n wedstrijd zou kunnen spelen? En ik besefte ook dat ik deze wedstrijd absoluut niet mocht verliezen. Als ik dan naar huis en al mijn vrienden zou gaan, zouden ze mij daar voor altijd aan herinneren. Dus ik was die wedstrijd meer gefocust dan ik ooit was.”

De Jong scoorde in december 2016 voor PSV tegen Ajax en bepaalde zo de eindstand op 1-1. “Ohja, die 1-1! Toen ik dat gaatje even openliet, haha”, zegt Veltman. De Jong antwoordt: “Toen was ik ook wel bezig met het niet te uitbundig juichen en het snel weer naar de middenlijn gaan. Het was mooi om daar terug te zijn, maar ook een gek gevoel.”