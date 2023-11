Borst zag 'onvergeeflijke' blunder KNVB: ‘Hij ontsnapte aan een vroeg einde van zijn loopbaan’

Hugo Borst vindt het opmerkelijk dat Allard Lindhout de VAR nodig had om de overtreding van op te beoordelen. Hilgers kwam met gestrekt been in op de scheenbeen van Lozano, maar kreeg van Lindhout in eerste instantie ‘slechts’ de gele kaart.

“Heel soms is een fout, een blunder helemaal niet leuk. Scheidsrechter Allard Lindhout die zaterdagavond geel gaf aan FC Twente-verdediger Mees Hilgers na een moordaanslag op de benen van Hirving Lozano. Hoe kun je de ernst van zo’n overtreding missen?”, begint Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Door ingrijpen van de VAR werd Hilgers, die maandag zijn schorsing te horen kreeg, alsnog van het veld gestuurd. “Ik moest even aan Niels Kokmeijer denken. Op ESPN is nu een documentaire te zien over de voetballer die 19 jaar geleden invalide werd getrapt in het stadion van Sparta”, vergelijkt de columnist.

“Lozano ontsnapte dit weekend aan een vroeg einde van zijn loopbaan, omdat hij niet ‘vast stond’ maar in beweging was”, concludeert Borst. Gelukkig kon de Mexicaan gewoon door voetballen en liep hij geen ernstige blessure op. PSV maakte optimaal gebruik van de man-meersituatie tegen FC Twente, en won door doelpunten van Joey Veerman, Robin Pröpper (eigen goal) en Johan Bakayoko met 0-3 in de Grolsch Veste.